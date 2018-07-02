Сенатор Сулейман Керимов покинул Францию и сейчас находится в Москве
Сенатор Сулейман Керимов покинул Францию и сейчас находится в Москве, — сообщил Интерфаксу информированный источник. Он уточнил, что Керимов вернулся в Россию сразу после того, как французские власти вернули ему паспорт.
В конце июня стало известно, что французские правоохранительные органы больше не имеют претензий к сенатору. Керимова, напомню, обвиняли в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов
Комментарии6
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ematveev 02 июля 2018 | 13:11
Ну как же так? Франция, что ты делаешь? То Павленский, а теперь вот Керимов...
yralez 02 июля 2018 | 13:15
С оркестром встречали ?
Или сразу на хазу повезли для отчета ?
huyt 02 июля 2018 | 13:31
yralez: С оркестром конечно. А ещё извинились. У нас законы действуют избирательно. для кого-то как для Керимова они совсем не действуют. А кого-то могут посадить на 2 года за кражу мешка картошки.
noxepy_7_40_ 02 июля 2018 | 13:16
Путин всех купил. Матч с Испанией купил, Трампа выбрал, Французский суд купил, Порошенко купил, брекзит купил, Эхо Москвы совсем купил. Как дальше жить?
andre_klimov 02 июля 2018 | 13:23
Помнится, был такой провереный способ борьбы с крысами: отловленных нескольких зверьков сажали в железную бочку. Через некоторое время с голодухи они начинали друг друга элементарно жрать. Оставшуюся выускали. И она продолжала давить соплеменников. Обычно оставшиеся откочёвывали куда подальше, а каннибала отловить уже было не проблемой...
zemljanka 02 июля 2018 | 13:24
Поздравления.
Может братьев вытащит из сечинских лап...