Сенатор Сулейман Керимов покинул Францию и сейчас находится в Москве, — сообщил Интерфаксу информированный источник. Он уточнил, что Керимов вернулся в Россию сразу после того, как французские власти вернули ему паспорт.

В конце июня стало известно, что французские правоохранительные органы больше не имеют претензий к сенатору. Керимова, напомню, обвиняли в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов