«Яблоко» отказалось участвовать в выборах мэра Москвы
«Яблоко» отказалось участвовать в выборах мэра Москвы. Сергей Митрохин своими действиями помешал выдвижению кандидата от партии и дискредитировал «Яблоко», — считает председатель партии Эмилия Слабунова. Эмилия Слабунова добавила, что сегодня в 15.00 состоится заседание бюро «Яблока», на котором будут обсуждаться действия Сергея Митрохина и московского отделения партии.
Сегодня сам Митрохин заявил, что отказывается от участия в выборах, поскольку не сможет пройти так называемый муниципальный фильтр – ему не удалось собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов.
Выборы мэра состоятся 9 сентября. Мосгоризбирком принял документы более 30 кандидатов, включая действующего мэра Сергея Собянина.
Комментарии4
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alexeyn2 02 июля 2018 | 13:12
ну и правильно- это не выборы
blindpew_33 02 июля 2018 | 13:15
Правильно, одобряю действия Эмилии.
Следующим логичным шагом был бы самороспуск партии.
Но можно и не распускаться, а остаться закрытым клубом порядочных, но малополезных джентльменов.
Главное - не лезть активно а политику, а ещё желательно выгнать проходимцев типа Каца и скользких вроде Митрохина. Впрочем, они и сами слиняют.
vladimirgornitsky 02 июля 2018 | 13:15
Только вот не надо приписывать Митрохину все лавры. Дискредитация Яблока - это результат коллективной работы руководства партии, а не одного Митрохина. По-моему, нельзя даже утверждать, что Митрохин сыграл в этой дискредитации заметную роль.
А началась эта откровенная дискредитация, на мой взгляд, как раз тогда, когда избрали председателем партии эту самую Слубунову, откровенно пустое место - чтобы не ставить на этот пост сильного (по мрекам Яблока) политика, который мог бы составить конкуренцию престарелому бессменному вождю. Хотя, конечно, дискредитация осуществлялась и раньше - когда из партии одного за другим изгоняли молодых и активных, стремившихся вести реальную борьбу с путинским режимом, а не ограничиваться пустыми разговорами и поучениями. Но избрание Слабуновой - это был переход последней черты приличий. Когда, по-моему, всем все должно было стать ясно.
blindpew_33 02 июля 2018 | 13:30
vladimirgornitsky: "А началась эта откровенная дискредитация, на мой взгляд, как раз тогда, когда избрали председателем партии эту самую Слубунову, откровенно пустое место"
Началось всё гораздо раньше, здесь просто один из этапов скатывания.
Кстати, про Слабунову ничего плохого не скажу, просто не знаю её.
Вообще, Яблоко очень парадоксальное явление. Вроде состоит из хороших, честных и порядочных людей (за рядом исключений). А партия в целом - г...но.
Или такова судьба всей старой интеллигенции? По отдельности милейшие люди, но коллективно ничего путного создать не могут.