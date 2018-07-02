«Яблоко» отказалось участвовать в выборах мэра Москвы. Сергей Митрохин своими действиями помешал выдвижению кандидата от партии и дискредитировал «Яблоко», — считает председатель партии Эмилия Слабунова. Эмилия Слабунова добавила, что сегодня в 15.00 состоится заседание бюро «Яблока», на котором будут обсуждаться действия Сергея Митрохина и московского отделения партии.

Сегодня сам Митрохин заявил, что отказывается от участия в выборах, поскольку не сможет пройти так называемый муниципальный фильтр – ему не удалось собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов.

Выборы мэра состоятся 9 сентября. Мосгоризбирком принял документы более 30 кандидатов, включая действующего мэра Сергея Собянина.