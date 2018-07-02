«Яблоко» сегодня на заседании бюро партии оценит ущерб своей репутации, нанесенный Митрохиным

Сегодня партия «Яблоко» проведет заседание бюро, в ходе которого оценит ущерб своей репутации, нанесенный главой столичного отделения партии Сергеем Митрохиным. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила председатель «Яблока» Эмилия Слабунова.

По ее словам, в «Яблоке» считают, что действия С.Митрохина по выдвижению в мэры Москвы вопреки позиции федерального бюро, а также поданный политиком иск, нанесли партии «политический ущерб».

«Сегодня у нас заседание бюро партии состоится, на котором мы рассмотрим и примем все решения. Будет рассматриваться как раз вопрос о действиях, совершенных председателем московского отделения, и будет дана им оценка», — сказала Э.Слабунова.

Заседание начнется в 15.00.

Вместе с тем Э.Слабунова сообщила, что в партии приветствуют решение С.Митрохина отозвать иск.

Ранее глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что отзывает иск, поданный в отношении партии. Иск касался отмены федеральным бюро партии решения московской конференции «Яблока» о выдвижении кандидатуры С.Митрохина в мэры Москвы – эти действия политик счел неправомерными и собирался обжаловать их в суде. Однако теперь, когда ему не удалось собрать необходимого числа подписей муниципальных депутатов для преодоления «муниципального фильтра», С.Митрохин не видит смысла в судебном разбирательстве с партией.