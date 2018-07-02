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12:31, 02 июля 2018

Во Львовской области в  городе Золочев вандалы сбросили с постамента бюст Александра Пушкина

Об этом написал в  Фейсбуке мэр города Игорь Грынькив. Он сообщил, что готовит обращение в полицию и опубликовал фотографии, на которых видно, что бюст получил повреждения.

Комментарии

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vitalijivanovich 02 июля 2018 | 12:49

Чото как-то ФСБ не палится совсем. Вы только вдумайтесь, на пятом году войны, в самом логове, так сказать жидобандеровцев, стоял памятник российскому «нашему все». И никакого диссонанса.

vinibi_ 02 июля 2018 | 12:54

vitalijivanovich: Не пойму, причем же здесь Пушкин???

kamen_12 02 июля 2018 | 12:56

vinibi_: А смысла в этом нет! Отморозки.

vinibi_ 02 июля 2018 | 13:00

kamen_12: Чем то сильно похожи на наших пригожинских холуёв, обеляющих преступный воровской режим за объедки и помои с кремлевской столовки!!!

(комментарий скрыт)

vitalijivanovich 02 июля 2018 | 13:29

vinibi_: Так у ФСБ спросите.

komiccap_nkvd 02 июля 2018 | 12:52

чем это Пушкин польскому Львову не угодил

pravdatut 02 июля 2018 | 13:07

komiccap_nkvd: Эфиопский еврей стоял в г. Золочев, а не во Львове. В немецком г.Кенинсберг есть ему памятник??

glotov 02 июля 2018 | 13:07

komiccap_nkvd: Тут все просто: он на "пу" начинается и на "ин" кончается.

vmaks 02 июля 2018 | 12:55

Чермет? или до Шевченко в СПБ теперь?

anji70 02 июля 2018 | 13:05

Теперь чего морду кирпичём делать: А при чём здесь Пушкин? Как же так? Да вот так. Ещё в 2014 году говорили, что так и будет, что дело не в Пушкине, а в Путине, не нужно было чужие территории захватывать.

ematveev 02 июля 2018 | 13:09

На Украине все в порядке с культурой и она никак не связана с политикой: С Козловским (засл.артист Украины) провели беседу за его концерт в Москве:

===
Козловский признался, что "признает свою огромную ошибку". Мол, он был сосредоточен на своем творчестве и "узко смотрел на глобальную политическую ситуацию". Теперь же, утверждает Виталий, он понимает, что вся эта ситуация ему была дана для того, чтобы "во всем разобраться и понять"
===

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