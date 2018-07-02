Правительство не поддержало законопроект, запрещающий ретейлерам возвращать производителям просроченные продукты
Правительство не поддержало законопроект Ирины Яровой, запрещающий ретейлерам возвращать производителям непроданные продукты с истёкшим сроком годности. Документ требует серьёзной доработки ко второму чтению, говорят чиновники. Правительство планирует ограничить перечень товаров, которые нельзя возвращать поставщикам только социально значимыми продуктами, срок годности составляет более 10 дней.
Комментарии5
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kindman_a 02 июля 2018 | 12:46
А зачем тут нужен закон?
Это договорные отношения предприятий, никак не связанные с правительством.
Чё там - в каждой бочке затычки, что ли?
tvitov66 02 июля 2018 | 13:06
kindman_a: предлагаю доработать законопроект, что бы мы могли возвращать (а лучше обменивать) производителю, через торговую сеть, уже переваренные продукты!
yralez 02 июля 2018 | 12:47
Значит, помимо тухлятины пропагондонской будем кушать тухлятину натуральную.
Это радует........хоть что то натуральное.
polikarpich 02 июля 2018 | 13:01
Значит, "ротвейлеры" будут втюхивать нам эту "вторую свежесть" социально значимых продуктов любыми способами. Изобретут много чего нового.
А Яровая, интересно, какие книжки читала в детстве? "Майн кампф", скорее всего, точно.
tvitov66 02 июля 2018 | 13:09
polikarpich: у наших властьимущих сплошная "Моя борьба", сперва за место под солнцем (кресло в кабинете), а теперь за выживание