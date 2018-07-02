Правительство не поддержало законопроект, запрещающий ретейлерам возвращать производителям просроченные продукты

Правительство не поддержало законопроект Ирины Яровой, запрещающий ретейлерам возвращать производителям непроданные продукты с истёкшим сроком годности. Документ требует серьёзной доработки ко второму чтению, говорят чиновники. Правительство планирует ограничить перечень товаров, которые нельзя возвращать поставщикам только социально значимыми продуктами, срок годности составляет более 10 дней.