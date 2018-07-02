Мэр Москвы открыл движение по новому Крылатскому мосту, который соединит улицы Крылатская и Нижние Мнёвники
Новый мост будет дублёром старого, построенного в первой половине 80-х годов. Количество полос на этом участке дроги удвоится.
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Новый мост будет дублёром старого, построенного в первой половине 80-х годов. Количество полос на этом участке дроги удвоится.
Комментарии4
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vitalijivanovich 02 июля 2018 | 12:54
Подождите, так движение уже открыли, или новый мост еще только будет и количество полос удвоится? (Для меня русский язык не родной).
И опять же, «мер открыл», это как? А где Путин на КАМАЗе?
platonnekafrin 02 июля 2018 | 13:02
vitalijivanovich: Русский язык он такой, без стакана, знает ли... А мост, который как бы уже есть, но в то же время только будет - это чтобы воровать без лишних оправданий. Где "Путин на камазе", вопрос одновременно риторический и счетный. На два моста, поэтому, не хватит ни камазов и ни Путина.
vitalijivanovich 02 июля 2018 | 13:32
platonnekafrin: Ааа, «загадочная русская душа».
polsan 02 июля 2018 | 12:55
Нужное дело, для развитие транспортной системы Москвы, тут ничего добавишь! )