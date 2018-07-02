Российский Футбольный Союз получит от ФИФА 4 миллиона долларов за выход сборной в четвертьфинал ЧМ по футболу
Российский Футбольный Союз получит от ФИФА 4 миллиона долларов за выход сборной в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу. По итогам группового этапа сборная России заработала 12 миллионов.
Накануне россияне обыграли команду Испании. Матч 1\4 состоится 7 июля в Сочи. Соперником сборной будет команда Хорватии.
Комментарии22
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vasyakirin 02 июля 2018 | 12:39
Озвучьте сколько РФ перечислила ФИФА, за челенсто...
kindman_a 02 июля 2018 | 12:42
vasyakirin:
"...Совершенно ясно, что некоторое время мы продержимся впереди, снимая пенки, сливки и тому подобную сметану с этого высококультурного начинания.
Речь великого комбинатора произвела огромное впечатление. Козлевич бросал на командора преданные взгляды. Балаганов растирал ладонями свои рыжие вихры и заливался смехом. Паниковский, в предвкушении безопасной наживы, кричал "ура"..." ("золотой теленок")
dataan 02 июля 2018 | 12:45
kindman_a: Соверщенно ясно, что наш футбол возрождается. Уже можно точно сказать, что его из реанимации перенесли в общую палату. А дальше посмотрим 7 июля.
kindman_a 02 июля 2018 | 12:58
dataan:
"...В минуту все исчезло, и только долго колебался и прыгал в темноте рубиновый фонарик последней машины.
Настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями.
Искателям приключений остался только бензиновый хвост. И долго еще сидели они в траве, чихая и отряхиваясь." ("Золотой теленок")
tvitov66 02 июля 2018 | 13:04
это ПРОРЫВ!
vinibi_ 02 июля 2018 | 13:03
dataan: А где вы вчера разглядели у нас футбол?- стояниеив своей штрафной и хватание за футболки своих соперников-это футбол???
neyexo 02 июля 2018 | 13:12
dataan:
пока это ЧМ оп пенальти.
Хорватия, с которой играть, тоже выиграла по пенальти.
Если так пойдет, можно и ЧМ выиграть.
Пенальти - это наказание, за что наказывают?
dataan 02 июля 2018 | 12:39
И хорватов тоже порвем. Так что ФИФА пусть готовит еще бабосы. Гы.
kindman_a 02 июля 2018 | 12:44
Сначала некто dataan порвет свой пукан, но вхолостую.
vinibi_ 02 июля 2018 | 13:05
kindman_a: Вы не правы по отношению к этому холую- он рвет свой пукан не бескорыстно - а за объедки и помои с кремлевской столовки!!!
danko_vobla 02 июля 2018 | 13:16
vinibi_: стреляйся кривобокий! Ты можешь стереться но столько не поулчишь.
polsan 02 июля 2018 | 12:41
По итогам группового этапа сборная России заработала 12 миллионов.
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Богатые российские футболисты, которые ни в чём не нуждаются, решили отдать половину этой суммы на нужды бедных пенсионеров,
sim202_ 02 июля 2018 | 12:42
Пенсионер доктор Иванов 14 июля
получит пенсию целых 9 тыр...
vitalijivanovich 02 июля 2018 | 12:44
А вообще, население РФ в, так сказать, угаре эйфории не понимает, что после победы над испанцами режим может делать с ним все что угодно, вот хоть бы ввести крепостное право. Конечно же, оно не так будет называться, будет растянуто по времени, будет отвечать менталитету и потребностям россиян и т.д. и т.п.
yralez 02 июля 2018 | 12:45
На оклад Черчесова не хватит.....что о они знают о футболе при тоталитаризме ?
lenin3 02 июля 2018 | 12:49
yralez: дык,Черчесов будет произведён в полубоги вкупе с Хероем Роисси с соответствующими привилегиями...
grazschdanin 02 июля 2018 | 12:49
То есть наши футболисты кроме побед ещё и деньги зарабатывают. Причём в валюте.
И при этом либералы опять недовольны!?
polikarpich 02 июля 2018 | 12:55
grazschdanin: Да ну? Вот прямо так можно пойти и получить свою долю? Куда подойти и во сколько?
vinibi_ 02 июля 2018 | 13:07
grazschdanin: Идиотики не вразумеют никак-сколько миллиардов потрачено и украдено при подготовке к этому мундиалю?!
lechak 02 июля 2018 | 12:54
"Российский Футбольный Союз получит от ФИФА 4 миллиона долларов за выход сборной в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу."......
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Радость то какая! Прямо щенячий восторг! Наверное деньги пойдут на больницы и помощь старикам или в дет дома отдадут?
vasya_von_smetankin 02 июля 2018 | 12:57
Теперь футболистам пенсии поднимут, ага.
neyexo 02 июля 2018 | 13:10
Путину стоило прийти, такой момент упустил.
Все потому, что струсил.
А когда выиграли, оказалось, что он чуть ли не в онлайне руководил игрой по тел с Черчесовым