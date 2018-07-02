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12:30, 02 июля 2018

Российский Футбольный Союз получит от ФИФА 4 миллиона долларов за выход сборной в четвертьфинал ЧМ по футболу

Российский Футбольный Союз получит от ФИФА 4 миллиона долларов за выход сборной в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу. По итогам группового этапа сборная России заработала 12 миллионов.
Накануне россияне обыграли команду Испании. Матч 1\4 состоится 7 июля в Сочи. Соперником сборной будет команда Хорватии.

Комментарии

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vasyakirin 02 июля 2018 | 12:39

Озвучьте сколько РФ перечислила ФИФА, за челенсто...

kindman_a 02 июля 2018 | 12:42

vasyakirin:

"...Совершенно ясно, что некоторое время мы продержимся впереди, снимая пенки, сливки и тому подобную сметану с этого высококультурного начинания.
Речь великого комбинатора произвела огромное впечатление. Козлевич бросал на командора преданные взгляды. Балаганов растирал ладонями свои рыжие вихры и заливался смехом. Паниковский, в предвкушении безопасной наживы, кричал "ура"..." ("золотой теленок")

dataan 02 июля 2018 | 12:45

kindman_a: Соверщенно ясно, что наш футбол возрождается. Уже можно точно сказать, что его из реанимации перенесли в общую палату. А дальше посмотрим 7 июля.

kindman_a 02 июля 2018 | 12:58

dataan:

"...В минуту все исчезло, и только долго колебался и прыгал в темноте рубиновый фонарик последней машины.
Настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями.
Искателям приключений остался только бензиновый хвост. И долго еще сидели они в траве, чихая и отряхиваясь." ("Золотой теленок")

tvitov66 02 июля 2018 | 13:04

это ПРОРЫВ!

vinibi_ 02 июля 2018 | 13:03

dataan: А где вы вчера разглядели у нас футбол?- стояниеив своей штрафной и хватание за футболки своих соперников-это футбол???

neyexo 02 июля 2018 | 13:12

dataan:
пока это ЧМ оп пенальти.
Хорватия, с которой играть, тоже выиграла по пенальти.
Если так пойдет, можно и ЧМ выиграть.
Пенальти - это наказание, за что наказывают?

dataan 02 июля 2018 | 12:39

И хорватов тоже порвем. Так что ФИФА пусть готовит еще бабосы. Гы.

kindman_a 02 июля 2018 | 12:44

Сначала некто dataan порвет свой пукан, но вхолостую.

vinibi_ 02 июля 2018 | 13:05

kindman_a: Вы не правы по отношению к этому холую- он рвет свой пукан не бескорыстно - а за объедки и помои с кремлевской столовки!!!

danko_vobla 02 июля 2018 | 13:16

vinibi_: стреляйся кривобокий! Ты можешь стереться но столько не поулчишь.

polsan 02 июля 2018 | 12:41

По итогам группового этапа сборная России заработала 12 миллионов.

_____________________________________________________________________________
Богатые российские футболисты, которые ни в чём не нуждаются, решили отдать половину этой суммы на нужды бедных пенсионеров,

sim202_ 02 июля 2018 | 12:42

Пенсионер доктор Иванов 14 июля
получит пенсию целых 9 тыр...

vitalijivanovich 02 июля 2018 | 12:44

А вообще, население РФ в, так сказать, угаре эйфории не понимает, что после победы над испанцами режим может делать с ним все что угодно, вот хоть бы ввести крепостное право. Конечно же, оно не так будет называться, будет растянуто по времени, будет отвечать менталитету и потребностям россиян и т.д. и т.п.

yralez 02 июля 2018 | 12:45

На оклад Черчесова не хватит.....что о они знают о футболе при тоталитаризме ?

lenin3 02 июля 2018 | 12:49

yralez: дык,Черчесов будет произведён в полубоги вкупе с Хероем Роисси с соответствующими привилегиями...

grazschdanin 02 июля 2018 | 12:49

То есть наши футболисты кроме побед ещё и деньги зарабатывают. Причём в валюте.
И при этом либералы опять недовольны!?

polikarpich 02 июля 2018 | 12:55

grazschdanin: Да ну? Вот прямо так можно пойти и получить свою долю? Куда подойти и во сколько?

vinibi_ 02 июля 2018 | 13:07

grazschdanin: Идиотики не вразумеют никак-сколько миллиардов потрачено и украдено при подготовке к этому мундиалю?!

lechak 02 июля 2018 | 12:54

"Российский Футбольный Союз получит от ФИФА 4 миллиона долларов за выход сборной в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу."......
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Радость то какая! Прямо щенячий восторг! Наверное деньги пойдут на больницы и помощь старикам или в дет дома отдадут?

vasya_von_smetankin 02 июля 2018 | 12:57

Теперь футболистам пенсии поднимут, ага.

neyexo 02 июля 2018 | 13:10

Путину стоило прийти, такой момент упустил.
Все потому, что струсил.
А когда выиграли, оказалось, что он чуть ли не в онлайне руководил игрой по тел с Черчесовым

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