Российский Футбольный Союз получит от ФИФА 4 миллиона долларов за выход сборной в четвертьфинал ЧМ по футболу

Российский Футбольный Союз получит от ФИФА 4 миллиона долларов за выход сборной в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу. По итогам группового этапа сборная России заработала 12 миллионов.

Накануне россияне обыграли команду Испании. Матч 1\4 состоится 7 июля в Сочи. Соперником сборной будет команда Хорватии.