Суд в Петербурге приговорил к двум годам условно активиста Дмитрия Мякшина, который признан виновным в нападении на полицейского на Марсовом поле 12 июня 2017 года.

Мякшин участвовал в несогласованной акции сторонников Алексея навального. На момент задержания ему было 17 лет, — сообщает Интерфакс.