Суд в Петербурге приговорил к двум годам условно активиста Дмитрия Мякшина
Суд в Петербурге приговорил к двум годам условно активиста Дмитрия Мякшина, который признан виновным в нападении на полицейского на Марсовом поле 12 июня 2017 года.
Мякшин участвовал в несогласованной акции сторонников Алексея навального. На момент задержания ему было 17 лет, — сообщает Интерфакс.
Комментарии6
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parasuk_ 02 июля 2018 | 12:42
Еще один малолетний быдлан себе из-за навального жизнь сломал :)
polsan 02 июля 2018 | 12:47
parasuk_: это какая же каша должна быть манная в голове, чтобы писать на Эхе токую муть! )) Ну точно: " ученье свет, а не ученье 11-80"!
oleg_andreevich 02 июля 2018 | 12:54
parasuk_: да, а ведь мог бы как все, жить счастливо, до 64,5 лет.
parasuk_ 02 июля 2018 | 12:57
oleg_andreevich: Ничего, теперь сбежит в литву и будет притворяться чеченским геем чтобы получить убежище
serjo1977 02 июля 2018 | 13:22
parasuk_: Лучше быть чеченским геем, чем пригожинским 3.14дарасом...
consts 02 июля 2018 | 13:11
Бедные полицейские! Ногами их бьют, руками, головами и прочими частями тел, выбивают зубы, глаза и даже мозги у кого есть. А они держатся, стиснув зубы, и продолжают нас охранять.