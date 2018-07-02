Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключённым Михаила Цакунова

Его обвиняют в том, что он выбил зуб полицейскому на акции 5 мая в Петербурге. По словам правозащитников, на видео задержания Цакунова видно, что полицейские задерживают мирно стоявших молодых людей. По версии обвинения, молодые люди не подчинялись требованиям сотрудников полиции.