Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключённым Михаила Цакунова
Его обвиняют в том, что он выбил зуб полицейскому на акции 5 мая в Петербурге. По словам правозащитников, на видео задержания Цакунова видно, что полицейские задерживают мирно стоявших молодых людей. По версии обвинения, молодые люди не подчинялись требованиям сотрудников полиции.
Комментарии14
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hastings 02 июля 2018 | 12:40
Избил несчастного мальчика из Росгвардии, мальчика с глазами Иисуса Христа :(
dataan 02 июля 2018 | 12:52
Прикольно Мемориал мыслит. :)))))))))))))))
Зуб выбил полицейскому - политзаключенный :)))))))))
kays 02 июля 2018 | 12:58
dataan: Это как тот петух из анекдота брежневских времен: "А я политический! Я пионера в жопу клюнул!"
pavelmistery 02 июля 2018 | 13:13
dataan: А вы внимательнее читайте
"на видео задержания Цакунова видно, что полицейские задерживают мирно стоявших молодых людей"
zemljanka 02 июля 2018 | 13:15
Прав "Мемориал".
ppvngavr 02 июля 2018 | 13:19
pavelmistery: да им все, что написано, по барабану! Им главное, что сказал "независимый" суд и повторили телепропагандисты.
cite 02 июля 2018 | 12:42
Ясно, что подстава ментовская, но если вправду навалял менту, то вдвойне молодец.
dataan 02 июля 2018 | 12:58
cite: В пиндосне Цакунов уже бы гнил в земле сырой.
pavelmistery 02 июля 2018 | 13:16
dataan: В "пиндосии" полицаи не беспределят постоянно. А если будет такой случай, то сразу шум и суд, в отличие от нашей страны, где такие как вы защищаете любое преступление властей...
komiccap_nkvd 02 июля 2018 | 12:48
много по стране политических заключенных. вот, недавно, один гражданин совершил кражу в супермаркете, а когда полиция попросила его пройти куда следует, оказал сопротивление и дал в челюсть одному из них.
посадят, же. посадят. политические они такие. готовы за веру и посидеть
oleg_andreevich 02 июля 2018 | 12:57
Так я недопонял, какая разница - стоять мирно или не стоять, если все равно посадят?
consts 02 июля 2018 | 13:08
"на видео задержания Цакунова видно, что полицейские задерживают мирно стоявших молодых людей".
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А как выбивает зуб видно? Может, молодые люди стоматологи?
dhtlbyf 02 июля 2018 | 13:27
consts:
кстати видно. там он сам мордой в асфальт заехал
а обвиняемый его даже не видел за спиной
ppvngavr 02 июля 2018 | 13:24
Сталинистам глубоко по барабану, что там показано в ролике Мемориала. Для них - главное то, что сказал "независимый" суд и повторили телепропагандисты. Об этом читайте в разделе "Империя Зла" публикации: "Истоки реки, текущей никуда":
http://www.proza.ru/2018/05/06/842