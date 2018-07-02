Кандидат от коалиции левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор победил на президентских выборах в Мексике

Он пообещал жёстко бороться с коррупцией и подружиться с США.

С соперниками Лопес Обрадор расправился с лёгкостью. Он набрал больше 53х половиной процентов, тогда как его ближайший конкурент Рикардо Анайя получил около 22х. А кандидат от правящей партии Хосе Меаде и того меньше. Обрадора выдвинула левая коалиция «Вместе мы сделаем историю». В первой половине нулевых он руководил столицей Мексики, позже создал Движение национального возрождения. Сейчас это одна из самых влиятельных политических сил в стране, отмечает ТАСС. Дважды участвовал в президентских выборах. В центре Мехико десятки тысяч сторонников Обрадора встретили ликованием новость о его победе. Он в ходе президентской кампании обещал, придя к власти, разрушить цитата «мафиозное государство», победить коррупцию, но для начала резко сократить зарплаты высшим госчиновникам. Политик также намерен улучшить отношения с США. Противники обвиняют его в популизме, сравнивают с Дональдом Трампом и покойным Уго Чавесом и опасаются, что Обрадор может уничтожить молодую мексиканскую демократию. Но он дал понять, что не будет в отличие от Чавеса строить в Мексике социализм XXI века и усиливать напряжённость в отношениях со Штатами.

Президент США Дональд Трамп одним из первых поздравил мексиканского политика с победой. Это также сделали власти Аргентины, Венесуэлы, Боливии и Колумбии.