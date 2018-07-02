Кандидат от коалиции левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор победил на президентских выборах в Мексике
Он пообещал жёстко бороться с коррупцией и подружиться с США.
С соперниками Лопес Обрадор расправился с лёгкостью. Он набрал больше 53х половиной процентов, тогда как его ближайший конкурент Рикардо Анайя получил около 22х. А кандидат от правящей партии Хосе Меаде и того меньше. Обрадора выдвинула левая коалиция «Вместе мы сделаем историю». В первой половине нулевых он руководил столицей Мексики, позже создал Движение национального возрождения. Сейчас это одна из самых влиятельных политических сил в стране, отмечает ТАСС. Дважды участвовал в президентских выборах. В центре Мехико десятки тысяч сторонников Обрадора встретили ликованием новость о его победе. Он в ходе президентской кампании обещал, придя к власти, разрушить цитата «мафиозное государство», победить коррупцию, но для начала резко сократить зарплаты высшим госчиновникам. Политик также намерен улучшить отношения с США. Противники обвиняют его в популизме, сравнивают с Дональдом Трампом и покойным Уго Чавесом и опасаются, что Обрадор может уничтожить молодую мексиканскую демократию. Но он дал понять, что не будет в отличие от Чавеса строить в Мексике социализм XXI века и усиливать напряжённость в отношениях со Штатами.
Президент США Дональд Трамп одним из первых поздравил мексиканского политика с победой. Это также сделали власти Аргентины, Венесуэлы, Боливии и Колумбии.
Комментарии7
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yralez 02 июля 2018 | 12:13
Что то левые ныне не хотят дружить с РФ.......из-за коррупции и ограбления народа ?
Цели разные стали.
komiccap_nkvd 02 июля 2018 | 12:19
yralez: нет. они просто увидели что Трамп самый левый.
даже диктаторы типа Кима жмут Трампу руку.
Трамп - наш
polsan 02 июля 2018 | 12:20
Президент США Дональд Трамп одним из первых поздравил мексиканского политика с победой. Это также сделали власти Аргентины, Венесуэлы, Боливии и Колумбии.
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Экономика диктует поведение! )
andre_klimov 02 июля 2018 | 12:27
polsan:
Панамериканское союзничество, однако...
lvl100500 02 июля 2018 | 12:25
Круто! И дальше что? Мудэху, ЧТО ДАЛЬШЕ ТО?
mystar 02 июля 2018 | 12:27
Он пообещал жёстко бороться с коррупцией и подружиться с США.
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С коррупцией все верно бороться с ней обещают все в Мексике. Вот насчет подружиться с США неувязочка. В западной прессе утверждают что новый президент собирается "жестко разобраться с США".
polsan 02 июля 2018 | 13:02
mystar: ага, Вы бы ещё написали хоть как называется эта западная пресса и когда он это говорил??