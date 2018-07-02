Президент Путин присвоил частям Российской Армии названия украинских городов
В частности, 6 танковый полк теперь называется Гвардейский Львовский, а 68 танковый полк – Гвардейский Житомирско-Берлинский. Как отмечает РБК, названия украинских городов включены в почётные наименования частей в память об участии в освобождении этих городов во время Великой Отечественной войны.
Комментарии72
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zhrv 02 июля 2018 | 12:35
Дешевый хайп. Вот только самим этим частям - не стремно ли?
navsegda 02 июля 2018 | 12:38
А части объединил во фронты 1-ый Украинский , 2-ой Украинский .... войнушка всё реальнее
airjeff 02 июля 2018 | 12:39
много было славных побед, боюсь, что полков не хватит. Полтавский - пусть шведы не забывают, Бородинский (пусть хранцузы не шибко задирают наших русских триллионеров) и так далее...
fantforbarbi 02 июля 2018 | 12:42
Очень многозначительный жест. Украину не отпустят. Как и Белоруссию.И наверное и Казахстан,хотя с ними дело сложнее.....
vladimirgornitsky 02 июля 2018 | 12:42
Когда таким окровенным милитаристским троллингом занимаются убогие телеведущие или клоуны-депутаты, короче, лакеи, обслуга, это уже привычно. Отвратительно, но привычно.
Но чтобы такое вытворял президент - это что-то новое. И опасное. Совсем они там в Кремле остатков здравного смысла лишились и перестали даже прикидываться приличными. Наглая шпана, которая лезет на соседей с распальцовкой.
Только у шпаны этой - ядерное оружие для соседей и "правоохранители"-бандиты, располагающие тяжелым вооружением, - для собственного населения.
weeta 02 июля 2018 | 12:43
Дедушка Ленин в его возрасте уже десять лет как упокоился, а этот всего лишь с ума сошел.
anji70 02 июля 2018 | 12:44
Теперь эти полки хрен визу шенгенскую получат.
riots 02 июля 2018 | 13:11
И на украинских городах их боевой путь закончился ?
Бред какой-то.
xuato 02 июля 2018 | 13:18
Фюрер готовится к вторжению, уже и плакаты наверно завезли " Россия - мать зовет". Осталось ублажить Дональда, отдав ему Сирию, и ... Drang nach Westen!