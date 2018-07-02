Президент Путин присвоил частям Российской Армии названия украинских городов

В частности, 6 танковый полк теперь называется Гвардейский Львовский, а 68 танковый полк – Гвардейский Житомирско-Берлинский. Как отмечает РБК, названия украинских городов включены в почётные наименования частей в память об участии в освобождении этих городов во время Великой Отечественной войны.