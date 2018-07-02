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12:00, 02 июля 2018

50 крупнейших университетов предлагают Путину упразднить действующую систему государственной аккредитации вузов

Рособрнадзор дискредитировал себя и завалил университеты никому не нужной работой, считает преподаватель «Шанинки» профессор политической философии Григорий Юдин.

Представители высшей школы предлагают, в частности, перейти к проверкам качества обучения совместно с работодателями, а результаты публиковать в открытом доступе, сообщает «Коммерсантъ».
Между тем, в Рособрнадзоре считают предложения избыточными и не намерены менять правила регламентации высшего образования. Ранее профессиональное сообщество раскритиковало Рособрнадзор за лишений лицензии Европейского университета в Санкт-Петербурге. А также приостановку госаккредитации образовательных программ «Шанинки».

Комментарии

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luger_max_otto 02 июля 2018 | 12:09

В общем разумно: нынешняя система аккредитации сводится к производству и просмотру несусветного количества ненужных бумаг.

benny_point 02 июля 2018 | 12:16

luger_max_otto: Тебе с высоты твоих пяти классов церковно-приходской школы виднее где что и как.

zik14 02 июля 2018 | 12:13

Изменения назрели. Подготовка к аккредитации сводится к разработки несусветного множества бумаг, при котором задействован весь преподавательский состав в течение нескольких месяцев.

luger_max_otto 02 июля 2018 | 12:36

Ну да, дело в том, что рособрнадзоровские чиновники владеют только умением читать бессмысленные бумаги.

zemljanka 02 июля 2018 | 12:13

А что писали - просят?
Бедный царь...
Что за бестолочи вокруг...

zemljanka 02 июля 2018 | 12:16

Рособрпозор и сам с усам.
Защищайте своих детей с рождения от козлов и козлих.

(комментарий скрыт)

johnywalker 02 июля 2018 | 12:22

Пока все не развалят окончательно, не успокоятся. А потом начнут ныть про 90ые....

mystar 02 июля 2018 | 12:43

На до же какие науки есть нужные. Без политической философии наверно не было бы ни философии ни политики.)))))
PhD in Politics, New School for Social Research, New York, 2015 еще до кучи этот Григорий Юдин. Активист пятой колонны обучившийся в США.

oksana63 02 июля 2018 | 13:14

Так какие университеты предложили-тог? кроме Шанинки? Достали уже с непрофессиональной подачей новостей.

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