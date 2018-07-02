50 крупнейших университетов предлагают Путину упразднить действующую систему государственной аккредитации вузов

Рособрнадзор дискредитировал себя и завалил университеты никому не нужной работой, считает преподаватель «Шанинки» профессор политической философии Григорий Юдин.

Представители высшей школы предлагают, в частности, перейти к проверкам качества обучения совместно с работодателями, а результаты публиковать в открытом доступе, сообщает «Коммерсантъ».

Между тем, в Рособрнадзоре считают предложения избыточными и не намерены менять правила регламентации высшего образования. Ранее профессиональное сообщество раскритиковало Рособрнадзор за лишений лицензии Европейского университета в Санкт-Петербурге. А также приостановку госаккредитации образовательных программ «Шанинки».