..... Партия «Яблоко» не будет бороться за пост мэра Москвы....

В руководстве партии во всем винят Сергея Митрохина, который хотел выставить свою кандидатуру. Запмпред «Яблока» Николай Рыбаков сказал газете «Коммерсантъ», что Митрохин заблокировал выдвижение – и сам не смог пройти муниципальный фильтр, и не дал выдвинуть другого кандидата. Времени уже не осталось. Для нас это не трагедия, наш приоритет – выборы в Мосгордуму в следующем году, пояснил политик.

Митрохин подтвердил, что ему не удалось собрать необходимые 110 подписей муниципальных депутатов, и он прекращает кампанию. В московском суде сегодня должны были рассмотреть его иск к «Яблоку» из-за споров между федеральным руководством партии и московским отделением по поводу выдвижения. Впрочем, как стало известно на судебном заседании, Митрохин от иска к своей партии отказался.

В «Яблоке» ранее не исключали, что Митрохин может лишиться партийного билета. На сегодняшнем заседании бюро партии руководство оценит ущерб, который политик нанес организации.