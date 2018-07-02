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12:00, 02 июля 2018

Партия «Яблоко» не будет бороться за пост мэра Москвы

В руководстве партии во всем винят Сергея Митрохина, который хотел выставить свою кандидатуру. Запмпред «Яблока» Николай Рыбаков сказал газете «Коммерсантъ», что Митрохин заблокировал выдвижение – и сам не смог пройти муниципальный фильтр, и не дал выдвинуть другого кандидата. Времени уже не осталось. Для нас это не трагедия, наш приоритет – выборы в Мосгордуму в следующем году, пояснил политик.

Митрохин подтвердил, что ему не удалось собрать необходимые 110 подписей муниципальных депутатов, и он прекращает кампанию. В московском суде сегодня должны были рассмотреть его иск к «Яблоку» из-за споров между федеральным руководством партии и московским отделением по поводу выдвижения. Впрочем, как стало известно на судебном заседании, Митрохин от иска к своей партии отказался.

В «Яблоке» ранее не исключали, что Митрохин может лишиться партийного билета. На сегодняшнем заседании бюро партии руководство оценит ущерб, который политик нанес организации.

Комментарии

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zemljanka 02 июля 2018 | 12:10

слава КПСС.
Всех собак - на козла отпущения.,..

georg100 02 июля 2018 | 12:27

..... Партия «Яблоко» не будет бороться за пост мэра Москвы....
Конечно! Ведь сейчас у яблочников стоит другая задача, бороться с Навальным ))

dataan 02 июля 2018 | 12:34

Митрохин засланный казачок. :)

oksana63 02 июля 2018 | 12:13

Хоть бы Митрохина выгнали из партии. На следующие выборы пойдет самовыдвиженцем, я буду за него голосовать.

lvl100500 02 июля 2018 | 12:30

oksana63 А на этих выборах за кого голосовать намерены?

discounter 02 июля 2018 | 12:15

Позор.

karachaev4 02 июля 2018 | 12:22

Митрохин реально дурачок какой-то) Гоните его отовсюду. Может он и политик, неравнодушный, но Яблоко не та партия в которой можно чего-то добиться.

platonnekafrin 02 июля 2018 | 12:22

Там ниже - стих. Ленина на Явлинского пришлось поменять, надеюсь, что только Ленин обидится:
"Партия, партия, разум и совесть народа,
Решенья твои окрыляют сердца.
Явлинский сказал всем в далёкие годы:
«Есть такая партия!»
«Есть такая партия!»
Мы верными будем тебе до конца!"

choma 02 июля 2018 | 12:24

Да он больной на голову.чесслово. сколько смотрю на его поступки, вообще неадекват

dr_nemos 02 июля 2018 | 12:26

Яблоко сдохло, окончательно превратилось в клуб болтунов. Отказ от объединения оппозиции, постоянные подножки любой оппозиции, высокомерное чванство, кстати, ничем не обоснованное, отказ от реальных действий против путинизма.... перечислять нет желания, более того наводит на мысль о плотном взаимодействии с путинизмом.
Голосовал за яблоко со дня основания партии, последние пару выборных кампаний "яблоко" просто омерзительно.

parasuk_ 02 июля 2018 | 12:33

Странно, что молчит яблочный пропагандон лёха мельников :)

balya 02 июля 2018 | 12:35

Ну что ж, к этому всё шло... Деньги, денежки, деньжата...Всё из-за них, треклятых. Не верила Явлинскому, Митрохину. Жаль, конечно, порядочных яблочников. Как "они" будут выкручиваться, по идее надо самороспускаться.

terens 02 июля 2018 | 12:37

сами с собой пересрались. как вы страной править собирались? чтобы электорат весь день слушал трансляции серева в госдуме под руководством аналога Хасбулатова как в 90е?

opponent70 02 июля 2018 | 12:53

Митрохин от скромности не помрёт... В своём недавнем видео-обращении к Г.Явлинскому, он утверждал, что многие годы потратил на СОЗДАНИЕ партии Яблоко, когда всем известно, что партию создавали Явлинский, Болдырев и Лукин... Но так видимо Митрохину хотелось прорваться к кормушке, что своими последними действиями,он опустил свой "имидж" ниже плинтуса. Превратился из популиста в раскольника!

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