Партия «Яблоко» не будет бороться за пост мэра Москвы
В руководстве партии во всем винят Сергея Митрохина, который хотел выставить свою кандидатуру. Запмпред «Яблока» Николай Рыбаков сказал газете «Коммерсантъ», что Митрохин заблокировал выдвижение – и сам не смог пройти муниципальный фильтр, и не дал выдвинуть другого кандидата. Времени уже не осталось. Для нас это не трагедия, наш приоритет – выборы в Мосгордуму в следующем году, пояснил политик.
Митрохин подтвердил, что ему не удалось собрать необходимые 110 подписей муниципальных депутатов, и он прекращает кампанию. В московском суде сегодня должны были рассмотреть его иск к «Яблоку» из-за споров между федеральным руководством партии и московским отделением по поводу выдвижения. Впрочем, как стало известно на судебном заседании, Митрохин от иска к своей партии отказался.
В «Яблоке» ранее не исключали, что Митрохин может лишиться партийного билета. На сегодняшнем заседании бюро партии руководство оценит ущерб, который политик нанес организации.
Комментарии14
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zemljanka 02 июля 2018 | 12:10
слава КПСС.
Всех собак - на козла отпущения.,..
georg100 02 июля 2018 | 12:27
..... Партия «Яблоко» не будет бороться за пост мэра Москвы....
Конечно! Ведь сейчас у яблочников стоит другая задача, бороться с Навальным ))
dataan 02 июля 2018 | 12:34
Митрохин засланный казачок. :)
oksana63 02 июля 2018 | 12:13
Хоть бы Митрохина выгнали из партии. На следующие выборы пойдет самовыдвиженцем, я буду за него голосовать.
lvl100500 02 июля 2018 | 12:30
oksana63 А на этих выборах за кого голосовать намерены?
discounter 02 июля 2018 | 12:15
Позор.
karachaev4 02 июля 2018 | 12:22
Митрохин реально дурачок какой-то) Гоните его отовсюду. Может он и политик, неравнодушный, но Яблоко не та партия в которой можно чего-то добиться.
platonnekafrin 02 июля 2018 | 12:22
Там ниже - стих. Ленина на Явлинского пришлось поменять, надеюсь, что только Ленин обидится:
"Партия, партия, разум и совесть народа,
Решенья твои окрыляют сердца.
Явлинский сказал всем в далёкие годы:
«Есть такая партия!»
«Есть такая партия!»
Мы верными будем тебе до конца!"
choma 02 июля 2018 | 12:24
Да он больной на голову.чесслово. сколько смотрю на его поступки, вообще неадекват
dr_nemos 02 июля 2018 | 12:26
Яблоко сдохло, окончательно превратилось в клуб болтунов. Отказ от объединения оппозиции, постоянные подножки любой оппозиции, высокомерное чванство, кстати, ничем не обоснованное, отказ от реальных действий против путинизма.... перечислять нет желания, более того наводит на мысль о плотном взаимодействии с путинизмом.
Голосовал за яблоко со дня основания партии, последние пару выборных кампаний "яблоко" просто омерзительно.
parasuk_ 02 июля 2018 | 12:33
Странно, что молчит яблочный пропагандон лёха мельников :)
balya 02 июля 2018 | 12:35
Ну что ж, к этому всё шло... Деньги, денежки, деньжата...Всё из-за них, треклятых. Не верила Явлинскому, Митрохину. Жаль, конечно, порядочных яблочников. Как "они" будут выкручиваться, по идее надо самороспускаться.
terens 02 июля 2018 | 12:37
сами с собой пересрались. как вы страной править собирались? чтобы электорат весь день слушал трансляции серева в госдуме под руководством аналога Хасбулатова как в 90е?
opponent70 02 июля 2018 | 12:53
Митрохин от скромности не помрёт... В своём недавнем видео-обращении к Г.Явлинскому, он утверждал, что многие годы потратил на СОЗДАНИЕ партии Яблоко, когда всем известно, что партию создавали Явлинский, Болдырев и Лукин... Но так видимо Митрохину хотелось прорваться к кормушке, что своими последними действиями,он опустил свой "имидж" ниже плинтуса. Превратился из популиста в раскольника!