Император Японии Акихито решил временно не появляться на публике из-за недомогания

84-летний монарх жалуется на тошному и головокружение, сообщает газета «Джапан Тудэй». Императору прописан постельный режим. Врачи говорят, что его состояние не представляет угрозы для жизни. Сегодняшние встречи вместо Акихито проведёт его супруга императрица Митико.