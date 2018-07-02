Император Японии Акихито решил временно не появляться на публике из-за недомогания
84-летний монарх жалуется на тошному и головокружение, сообщает газета «Джапан Тудэй». Императору прописан постельный режим. Врачи говорят, что его состояние не представляет угрозы для жизни. Сегодняшние встречи вместо Акихито проведёт его супруга императрица Митико.
Комментарии1
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sg90 02 июля 2018 | 11:42
Если бы на подобное пожаловалась королева мать ее Англии, то уже бы закрыли Букингемский дворец и сожгли всех животных в нем.