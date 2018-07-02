Белорусская делегация вылетела в Москву для переговоров о поставках молочной продукции
Белорусская делегация вылетела в Москву для переговоров о поставках молочной продукции, сообщает Министерство сельского хозяйства. Ранее Россельхознадзор запретил к поставке белорусского молока и сливок, ссылаясь на нарушения ветеринарно-санитарных требований. В Минске запрет назвали неадекватным и необоснованным.
Комментарии2
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evgolius7 02 июля 2018 | 11:40
Белорусская делегация вылетела в Москву для переговоров о поставках молочной продукции..
А чьё дерьмо мы покупаем в магазинах сейчас?
ukrodupa404 02 июля 2018 | 11:43
evgolius7: хохлятское.