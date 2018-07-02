Белорусская делегация вылетела в Москву для переговоров о поставках молочной продукции, сообщает Министерство сельского хозяйства. Ранее Россельхознадзор запретил к поставке белорусского молока и сливок, ссылаясь на нарушения ветеринарно-санитарных требований. В Минске запрет назвали неадекватным и необоснованным.