Глава туроператора «Натали турс» Владимир Воробьёв попросил поддержки у партнёров в России и за рубежом. Он подчеркнул, что никаких проблем с вывозом туристов с курортом не будет. Чартерные рейсы оплачены.

На прошлой неделе стало известно, что клиентов компании не заселяют в отели в Турции и Китае. Позже эти проблемы были решены. В конце прошлой недели туроператор объявил об отмене чартерных программ в 4 страны: Испанию, Италию, Грецию и Турцию.