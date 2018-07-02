Глава туроператора «Натали турс» Владимир Воробьёв попросил поддержки у партнёров в России и за рубежом
Глава туроператора «Натали турс» Владимир Воробьёв попросил поддержки у партнёров в России и за рубежом. Он подчеркнул, что никаких проблем с вывозом туристов с курортом не будет. Чартерные рейсы оплачены.
На прошлой неделе стало известно, что клиентов компании не заселяют в отели в Турции и Китае. Позже эти проблемы были решены. В конце прошлой недели туроператор объявил об отмене чартерных программ в 4 страны: Испанию, Италию, Грецию и Турцию.
Комментарии1
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lenin3 02 июля 2018 | 11:43
А Васильев не может снизить маржу своей компании с 200% хотя бы до 150%?Глядишь,и клиенты потянутся...