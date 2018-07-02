Сотрудникам Байконура запретили пользоваться социальными сетями и мессенджерами на работе

Руководство космодрома хочет избежать утечки служебной информации.

Социальные сети на Байконуре теперь – «вне закона». Заходить в них нельзя не только с рабочих компьютеров, но и с личных смартфонов. Таким образом руководство пытается убить двух зайцев – предотвратить «слив» служебной информации и подтянуть трудовую дисциплину. Как сообщают РИА Новости, в распоряжении которых оказался текст документа, под запрет попали не только соцсети, но и мессенджеры. Причем в перечне указан и Telegram, который с середины апреля безуспешно пытаются заблокировать по всей России. Переписываться между собой сотрудники все же смогут – для этого строго рекомендовано использовать корпоративную электронную почту.

При этом на Байконуре все больше внимания уделяют «цифровизации» работы. Как стало известно ранее, на космодроме собираются ввести электронный документооборот, а планы предстартовых мероприятий направлять руководителям подразделений на специально выданные планшеты.

Ранее Министерство обороны запретило использование смартфонов в подразделениях, имеющих отношение к боевым действиям в Сирии.