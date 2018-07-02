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11:30, 02 июля 2018

Сотрудникам Байконура запретили пользоваться социальными сетями и мессенджерами на работе

Руководство космодрома хочет избежать утечки служебной информации.

Социальные сети на Байконуре теперь – «вне закона». Заходить в них нельзя не только с рабочих компьютеров, но и с личных смартфонов. Таким образом руководство пытается убить двух зайцев – предотвратить «слив» служебной информации и подтянуть трудовую дисциплину. Как сообщают РИА Новости, в распоряжении которых оказался текст документа, под запрет попали не только соцсети, но и мессенджеры. Причем в перечне указан и Telegram, который с середины апреля безуспешно пытаются заблокировать по всей России. Переписываться между собой сотрудники все же смогут – для этого строго рекомендовано использовать корпоративную электронную почту.
При этом на Байконуре все больше внимания уделяют «цифровизации» работы. Как стало известно ранее, на космодроме собираются ввести электронный документооборот, а планы предстартовых мероприятий направлять руководителям подразделений на специально выданные планшеты.

Ранее Министерство обороны запретило использование смартфонов в подразделениях, имеющих отношение к боевым действиям в Сирии.

Комментарии

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cipherman2 02 июля 2018 | 11:39

Давно пора! Космодромы это режимные объекты!

evgolius7 02 июля 2018 | 11:42

cipherman2:
Новости космоса на России и в мире
Russia today:
«Российский космический аппарат обнаружил на Марсе воду и доказал сущуствование рыб.»
CNN:
В Индийском океане был обнаружен российский космический аппарат.

mikhail_spb_ 02 июля 2018 | 11:40


Давно пора превратить Байконур в чекистскую шарашку!
Чтобы ни один секрет не уплыл и работники трудились за баланду.
Тогда и успехи появятся, как у Королёва и Туполева.

yralez 02 июля 2018 | 11:40

Батутник опускает занавес....есть что скрывать.
Не достижения, естественно.

platonnekafrin 02 июля 2018 | 11:43

Надеюсь, пиво с водкой обошли запретом. А иначе рабочему человеку на Байконуре вообще заняться нечем будет.

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