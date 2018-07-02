Партия Яблоко не будет участвовать в выборах мэра Москвы
Времени для выдвижения кандидатов уже не осталось, сообщил ТАСС пресс-секретарь партии Игорь Яковлев. Ранее партия неоднократно пыталась выдвинуть кандидата. Конференция московского Яблока проголосовала за Сергея Митрохин, но Федеральное бюро отменило это решение. Сегодня Митрохин признал, что не смог пройти муниципальный фильтр и таким образом не будет участвовать в выборах мэра.
Комментарии3
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danko_vobla 02 июля 2018 | 11:37
А где старуха данко1 спец в яблоке? Её в утиль сдали? В маями?
vvs7651 02 июля 2018 | 11:42
Яблоко очень по-хитрому устранилось от этих фейковых "выборов". И правильно сделало.
Уже достаточно дискредитировало себя участием в переназначении Путина...
magnus_z 02 июля 2018 | 11:44
vvs7651: А почему они постеснялись прямо сказать об этом? Зассали?