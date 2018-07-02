Партия Яблоко не будет участвовать в выборах мэра Москвы

Времени для выдвижения кандидатов уже не осталось, сообщил ТАСС пресс-секретарь партии Игорь Яковлев. Ранее партия неоднократно пыталась выдвинуть кандидата. Конференция московского Яблока проголосовала за Сергея Митрохин, но Федеральное бюро отменило это решение. Сегодня Митрохин признал, что не смог пройти муниципальный фильтр и таким образом не будет участвовать в выборах мэра.