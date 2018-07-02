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11:00, 02 июля 2018

Один из сильнейших баскетболистов современности ЛеБрон Джеймс сменил клуб

Отныне он будет выступать за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Контракт ЛеБрона с «Лейкерс» рассчитан на четыре года. За это время баскетболист заработает чуть больше 150 миллионов долларов. Впрочем, тут дело не в деньгах. Точнее не только в них. Уход ЛеБрона из «Кливленда» имеет и чисто спортивные причины. Джеймс, которого многие эксперты считают лучшим баскетболистом мира, отчаянно хочет выигрывать титулы. Увы, с клубом из Огайо у него в этом плане получается далеко не все. В последних четырех сезонах ЛеБрон неизменно выводил «Кливленд» в финал НБА, вот только победить вышло лишь однажды, в 2016-м. В трех остальных случаях «Кавальерз» были нещадно биты «Голден Стейт». В последний раз, этим летом, с разгромом. 4-0 в серии до четырех побед. ЛеБрон устал ждать усиления, отказался от продления контракта и сменил клуб. Как итог, он оказался в одной конференции с «Голден Стейт». То есть, тягаться с этой командой ему отныне придется не в финале НБА, а в полуфинале.

«Лейкерс» — один из самых титулованных клубов НБА. Правда в последние годы «Лос-Анджелес» переживает кризис. Вот уже пять лет, как клуб не может пробиться в плей-офф.

Комментарии

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juche 02 июля 2018 | 11:16

Хаха, не факт что на западе будет доползать до финала вообще.

yralez 02 июля 2018 | 11:42

Он еще не гражданин РФ, еще не купили ?
Какой бы подьем путриотизма будет !

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