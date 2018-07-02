ВЦИОМ: Каждый десятый россиянин хотел бы уехать из России на постоянное место жительства
Каждый десятый россиянин хотел бы уехать из России на постоянное место жительства. Наиболее привлекательной страной считается Германия, сообщает ВЦИОМ. Идея эмиграции популярна среди молодых россиян от 18 до 24 лет. 31 процент респондентов этой возрастной группы хотел бы уехать, отмечает Интерфакс.
Комментарии39
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ivar1964 02 июля 2018 | 11:11
Беда! Скрепы не держат!
noxepy_7_40_ 02 июля 2018 | 11:15
ivar1964: Не боись, держат нормально. Получше чем у некоторых.
evgolius7 02 июля 2018 | 11:18
Редкий рус добежит до пенсии - он сложит свои кости на пол пути, оплачивая яхты Сечина, дворцы Кадырова, и оффшоры Абрамовича.
Иметь царя, который всех мочит, дорогое удовольствие!
seryj_wolk 02 июля 2018 | 11:28
evgolius7: Молодежь хочет хорошей жизни, свободы и уверенности в завтрашнем дне, а патриотизьм пусть останется людям предпенсионного возраста.
zemljanka 02 июля 2018 | 11:37
Фигня все эти опросы. Каждый второй уехавший - вернется, если будут соблюдаться права и свободы человека и гражданина, а шайку цапков озерных с обслугой отправят на заслуженный отдых, после астрономического воровства и лжи.
kottigr1 02 июля 2018 | 11:19
noxepy_7_40_: Периметр - в колючую проволоку, вышки с пулеметами.. И пусть сволочи Россию любят.. !!!
noxepy_7_40_ 02 июля 2018 | 11:35
kottigr1: Дурик, хорош истерить))) Никто никого не держит. Чувствуешь в себе силы, имеешь желание - вперёд. Просто реально, те, кто больше всего хнычет о том, как их тут притесняют, не на что другое, кроме как хныкать не способны. А это мало ценится, что тут, что там.
kottigr1 02 июля 2018 | 11:40
noxepy_7_40_: Никто никого не держит..
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Так и "российских патриотов" никто не держит.. У них всегда есть возможность выехать на ПМЖ в их Рай, который они мечтают построить для всех остальных россиян, в виде трудовых лагерей КНДР.
lvl100500 02 июля 2018 | 11:29
ivar1964: Беда! Скрепы не держат!//
А 9 из 10 хотели бы остаться. Так что со скрепами всё нормально.
Кстати, эти десятые ХОТЕЛИ бы уехать . но не уезжают, ибо они там на куй никому не нужны.
ivar1964 02 июля 2018 | 11:37
lvl100500: Вы увидели только часть текста. Не самую важную. Важно последнее предложение.
olegleon 02 июля 2018 | 11:12
"Мой прадед говорит: имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями"
kottigr1 02 июля 2018 | 11:23
olegleon: Гораздо интересней посмотреть итоги этого опроса по возрастным группам...
Число россиян в возрасте от 18 до 24 лет, заявивших о желании переехать за границу, выросло по сравнению с предыдущими годами и составляет 31%, следует из опроса ВЦИОМ.
Доля молодых людей, заявивших о своем желании покинуть Россию, достигла максимума за пять лет (в 2013 году такой ответ также дали 31% опрошенных). В 2014–2017 годах это число колебалось от 21 до 26%.
olegleon 02 июля 2018 | 11:30
kottigr1: всё верно. чем дальше от СССР, чем больше информации, чем чаще люди выезжают за границу, то тем больше "имеет желание". а при наличии возможностей, посмотри на Прибалтику или Польшу, и уезжают.
kottigr1 02 июля 2018 | 11:36
olegleon: Из Польши давно уже не уезжают, в Прибалтике так же количество желающих уехать значительно поубавилось.. В этих странах уже смогли построить европейский уровень жизни для граждан..
estamp 02 июля 2018 | 11:17
Есть у меня однокурсница, которая на каждой встрече выпускников говорит "Надо валить". И че? Так и живет в Питере.
tks 02 июля 2018 | 11:22
estamp: И чё? Может, она имела ввиду, что надо валить дебилов, вроде тебя?
polsan 02 июля 2018 | 11:38
estamp: Может у неё нет возможности, а молодые сильные целеустремлённые такую возможность найдут всё равно. И получается, что демография в странах куда их примут, хотя это и не просто, сегодня. улучшится!
lvl100500 02 июля 2018 | 11:47
estamp:Есть у меня однокурсница, которая на каждой встрече выпускников говорит "Надо валить". //
Видимо скрепы держат, или в коленках жидковата. Понимает, что за кордоном её ждёт потрясающая карьера уборщицы или сиделки... Лучше быть человеком тут, чем говном там.
mikhail_spb_ 02 июля 2018 | 11:18
Как бы этот опрос не подтолкнул нацдилера к решению о децимации народонаселения.
Его и так слишком много, этого народонаселения.
vinibi_ 02 июля 2018 | 11:30
mikhail_spb_: А вы разве не замечаете, как при путине идет планомерное замещение населения необразованными дикарями из средней азии???
danko_vobla 02 июля 2018 | 11:34
vinibi_: хохлочлен обрезанный. Дикарь. Средней.
zztop1960 02 июля 2018 | 11:20
Если 31 % молодых свалит из России , то останутся одни алкаши, нарики , тунеядцы и ватники, будущее России
drgonish 02 июля 2018 | 11:47
В том-то и беда: что вы есть, что вас нет. Ну, может воздух чище будет.
tks 02 июля 2018 | 11:20
Вот он, процент отщепенцев и противопутов!
evgolius7 02 июля 2018 | 11:21
Специальным указом президента Владимира Путина празднование Дня Победы переносится с 9 мая на 1 июля.
ihtamnet 02 июля 2018 | 11:21
Ложь. Каждый второй!
piter_ug 02 июля 2018 | 11:22
//Каждый десятый...//
вциом в своём амплуа.
Если процент ватников уменьшился с 86% до например, 70%, то уехать желают уже не каждый десятый, а 3 из 10.
Дай возможность и в Роиссе Вперде останутся только члены ПЖиВ и бомжи.
johnywalker 02 июля 2018 | 11:24
А что же вы еще хотели после 20 лет путинского безвременья?
vladimirbelarus 02 июля 2018 | 11:25
А почему в Германию? Души убитых требуют мести?
noxepy_7_40_ 02 июля 2018 | 11:37
vladimirbelarus: Потому, что там для евреев очень хорошие условия.
polsan 02 июля 2018 | 11:28
Если ВЦИОМ пишет, что 31% молодых россиян то сколько это на самом деле? )
Есть статистика и опросы, а есть ВЦИОМ ! ))
benny_point 02 июля 2018 | 11:32
Так в чём дело - чемодан-вокзал, всё равно кто желает уехать только пакостит России и не платит налоги! Если эти отбросы уедут, то в России останется та часть, которая реально работает и думает об благосостоянии России и вносит свою лепту в экономический рост.
scorpion1964 02 июля 2018 | 11:38
benny_point: В России останутся те, кто не может уехать, просто не имеет возможности.
...Если ты сидишь в тюрьме и можешь из неё выйти по своей воле, это вовсе не обозначает. что ты реально будешь думать о благосостоянии своей тюрьмы и вносить свою лепту в укрепление её застенков.
polikarpich 02 июля 2018 | 11:45
benny_point: Если эти "отбросы" уедут, то останутся самые полезные "сливки общества", которые всегда плавают на поверхности. Путин, Кобзон, всякие "патрики" и ты со своей умопомрачительной попкой.
Будете друг друга хватать за глотку, топтать ногами, кидать и плющить, выясняя, кто же из вас больший "путриот".
lager23 02 июля 2018 | 11:35
Большинству населения РФ не по пути с Путеным .... путинизм, как таковой — это измена Родине, в пользу аморальности!
polikarpich 02 июля 2018 | 11:38
Вот это уже ближе к истине. Только далеко не "каждый десятый", а немножко побольше.
И они это сделают при первой же возможности.
drgonish 02 июля 2018 | 11:42
Готов по копеечке из собственного кармана каждому желающему выделить,
чтобы все желающие могли свалить на хер отсюда раз и навсегда. Сами за своими собаками говно не способны убирать, там научат это делать за их же деньги. Сами не хотят убирать в подъезде, владелец дома наймет клиринговую компанию, а они оплачивать будут. И так во всем. Интеллектуалы думают, что все хорошее по мановению волшебной палочки происходит, и не надо трать лишних усилий. Вперед, флаг в руки и барабан на шею.
nata_roo 02 июля 2018 | 11:43
Во-первых, не из России, а из "этой страны".
Во-вторых, высказывание пожелания - вещь чисто гипотетическая. При нашем слабом знании языков и гораздо более распространенном знании английского в "этой стране", чем более сложного немецкого, "отъезд" именно в Германию, а не в англоговорящие страны, выглядит также виртуально, как "ТАК победим!"...
kochar 02 июля 2018 | 11:46
Если вдуматься,то это трагедия целого поколения.
А задай вопрос барану или казнокраду или лизоблюду о причинах рвении молодёжи за бугор,то ответ будет точь в точь как на цт.