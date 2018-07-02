Владимира Путина просят пересмотреть систему аккредитации ВУЗов
Обращение на имя президента направили полсотни высших учебных заведений страны.
Действующая система государственной регламентации в высшем образовании позволила за пять лет расчистить рынок от заведомо недобросовестных ВУЗов, но теперь устарела и не отвечает текущим задачам. Госаккредитация сводится зачастую лишь к проверке условий для образовательной деятельности и носит документарный характер. Привлеченные эксперты не обладают квалификацией и репутацией для принятия решений по судьбе ВУЗа.
Представители академического сообщества, в том числе, ректоры Высшей школы экономики и СПбГУ предлагают разработать новую систему контроля качества образования. Необходима градуированная оценка качества. Вместо выявления нарушений и привлечения к ответственности следует перейти к профилактике и помощи отстающим ВУЗам. В Рособрнадзоре считают предложения избыточными и уверяют, что большая их часть уже реализуется, передает газета «Коммерсантъ».
Профессиональное сообщество ранее раскритиковало Рособрнадзор за принятые по итогам проверок решения о Европейском университете и Московской высшей школе социальных и экономических наук.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 02 июля 2018 | 11:12
Не просить на коленях надо у этого тупого гопника, а требовать от него создания нормальных условий для работы ВУЗов.
evgolius7 02 июля 2018 | 11:28
Либералы постоянно распространяют слухи будто бы наш президент вышел из питерской подворотни.
Это - ложь. Он из неё не вышел.
И никогда не выйдет...
danko_vobla 02 июля 2018 | 11:31
evgolius7: член рисованный с бабкой1. А теперь по теме.
zemljanka 02 июля 2018 | 11:12
Царя 21 века просить бесполезно.
mikhail_spb_ 02 июля 2018 | 11:20
Как челобитную царю подаёте, смерды?!
norgemann 02 июля 2018 | 11:31
А зачем рабам высшее образование? И вообще рабам полагается быть безграмотными. Поэтому и закрываются все ВУЗы.