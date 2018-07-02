Владимира Путина просят пересмотреть систему аккредитации ВУЗов

Обращение на имя президента направили полсотни высших учебных заведений страны.

Действующая система государственной регламентации в высшем образовании позволила за пять лет расчистить рынок от заведомо недобросовестных ВУЗов, но теперь устарела и не отвечает текущим задачам. Госаккредитация сводится зачастую лишь к проверке условий для образовательной деятельности и носит документарный характер. Привлеченные эксперты не обладают квалификацией и репутацией для принятия решений по судьбе ВУЗа.

Представители академического сообщества, в том числе, ректоры Высшей школы экономики и СПбГУ предлагают разработать новую систему контроля качества образования. Необходима градуированная оценка качества. Вместо выявления нарушений и привлечения к ответственности следует перейти к профилактике и помощи отстающим ВУЗам. В Рособрнадзоре считают предложения избыточными и уверяют, что большая их часть уже реализуется, передает газета «Коммерсантъ».

Профессиональное сообщество ранее раскритиковало Рособрнадзор за принятые по итогам проверок решения о Европейском университете и Московской высшей школе социальных и экономических наук.