Партия Яблоко не будет участвовать в выборах мэра Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря партии Игоря Яковлева. По его словам, времени для выдвижения кандидата уже не осталось.

Лидер Московского Яблока Сергей Митрохин заявил, что отказался от иска к партии, потому что не проходит муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы. Сергей Митрохин добавил, что не оставляет надежды на следующих выборах стать мэром Москвы.

Сергей Митрохин рассказал, что некоторые муниципальные депутаты Москвы отказались давать ему свой голос для выдвижения на выборах столичного мэра из-за позиции федерального бюро партии, не поддержавшего кандидатуру политика. Об этом С.Митрохин сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Многие депутаты мне говорят, что не хотят давать мне подписи из-за позиции федерального бюро. Я просил Илью Яшина, когда он снялся, поговорить с теми депутатами, которые за него подписались, чтобы они поставили подписи мне. Он сказал мне то же самое – депутаты говорят, что Митрохина бюро не выдвигает, а задвигает, зачем им свою подпись отдавать в пустоту», — рассказал он.

Однако главным препятствием в получении подписей С.Митрохин считает отсутствие поддержки со стороны партии. «Яблоко» не примет участие в предстоящих выборах столичного градоначальника, и причину этого политик видит в противодействии, которое федеральное бюро партии оказало в отношении его выдвижения.

С.Митрохин сообщил, что ему удалось собрать только около половины от необходимого числа подписей. Всего для прохождения муниципального фильтра кандидатам в мэры нужно до 3 июля собрать подписи депутатов из 110 районов Москвы. В связи с этим С.Митрохин принял решение об отзыве иска в отношении «Яблока», который, по его словам, в этих обстоятельствах выглядит «совершенно бессмысленным». Иск касался отмены федеральным бюро партии решения московской конференции «Яблока» о выдвижении кандидатуры С.Митрохина в мэры Москвы – эти действия политик счел неправомерными и собирался обжаловать их в суде.

Глава столичного отделения «Яблока» также отметил, что одной из причин, помешавших ему набрать подписи муниципальных депутатов, стали действия политика Дмитрия Гудкова, который в некоторых районах получил по нескольку голосов депутатов.

«От одного района требуется только одна подпись, и когда он заверяет две или три, то тем самым он лишает другого независимого кандидата возможности получить эту подпись. Таких подписей достаточно много я потерял», — пояснил он. Тем не менее, подчеркнул С.Митрохин, поддержка москвичей, которую он получил за это время, станет, по его словам, «хорошим заделом на будущее».