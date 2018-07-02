США потеряют до 14 млрд долларов в год от собственных пошлин на автомобили из ЕС
Газета отмечает, что рассматриваемая администрацией Дональда Трампа импортная пошлина в 25% ВВП на автомобили и запчасти европейских производителей «нанесет удар в основном и в первую очередь по экономике США». В документе отмечается, что сейчас на территории США европейские компании производят 2,9 млн автомобилей или порядка 26% производства автомобилей в США.
Комментарии3
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andre_klimov 02 июля 2018 | 10:49
А переносите производство запчастей в США или Канаду - и будет вам счастье! :) Если вы работаете в таком обьёме на американском рынке - или делайте производство локально или платите пошлину. Почему это должно работать только в одну сторону? Вы же сами принуждали тот же Ford к этому. Ну так теперь, по принципу справедливой торговли - симметрично выполните свои же требования. Ну, или найдите особые партнёрские условия, вроде канадо-американского автомобильного договора.
grazschdanin 02 июля 2018 | 11:20
Капиталистическая экономика основана на искусственных барьерах, которые наши недалёкие либералы прозвали "невидимой рукой рынка". А барьеры и развитие несовместимы.
drgonish 02 июля 2018 | 11:28
[Экономика США может потерять 13-14 млрд долларов от своего ВВП в случае введения торговых пошлин на автомобили европейского производства]
Вот дураки, да, хомки? А еще для Китая 25% пошлины, включая автомобили.
Странно-то как. Ведь всем известно, что конкуренция - это круто! Хорошо же должно быть!