Гидрометцентр прогнозирует 35-градусную жару в Самаре, где сегодня пройдёт матч 1\8 финала Чемпионата мира по футболу
Гидрометцентр прогнозирует 35-градусную жару в Самаре, где сегодня пройдёт матч 1\8 финала Чемпионата мира по футболу. В 17 часов на поле выйдут сборные Бразилии и Мексики.
В 21 час в Ростове-на-Дону сыграют команды Японии и Бельгии. После дневной 30-градусой жары температура в Ростове опустится до + 25. При этом будет переменная облачность и без осадков.
Комментарии3
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avp235 02 июля 2018 | 10:42
Для Бразилии и Мексики это привычная температура, как по заказу.
zemljanka 02 июля 2018 | 10:44
Болею за японцев. Хотя, как говорят израильтяне, ото давар.
avp235 02 июля 2018 | 10:52
zemljanka:
Это "антиподы" не только по географическому расположению. Бельгийцы запустили в страну орды мусульман, в Японии ислам под запретом.