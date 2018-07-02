Гидрометцентр прогнозирует 35-градусную жару в Самаре, где сегодня пройдёт матч 1\8 финала Чемпионата мира по футболу. В 17 часов на поле выйдут сборные Бразилии и Мексики.

В 21 час в Ростове-на-Дону сыграют команды Японии и Бельгии. После дневной 30-градусой жары температура в Ростове опустится до + 25. При этом будет переменная облачность и без осадков.