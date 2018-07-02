В усадьбе Строгановых 19 века произошёл пожар
Усадьба находится в деревне Волышёво в Псковской области. Как сообщили в МЧС, полностью сгорела кровля. Здание не эксплуатируется
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Усадьба находится в деревне Волышёво в Псковской области. Как сообщили в МЧС, полностью сгорела кровля. Здание не эксплуатируется
Комментарии1
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ivar1964 02 июля 2018 | 11:06
А многие ли россияне вспомнят о том, кто такие Строгановы, не подглядывая в Википедию?