Администрация президента США готовит законопроект, который позволит США отказаться от выполнения норм ВТО

Администрация президента США готовит законопроект, который позволит Соединённым Штатам отказаться от выполнения норм Всемирной Торговой Организации. Документ готовится по просьбе Дональда Трампа, сообщают американские СМИ. По их данным, одобрение этого документа Конгрессом эквивалентно выходу США из ВТО. Однако информированные источники считают, что Конгресс никогда не позволит президенту получить такие полномочия.