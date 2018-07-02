Администрация президента США готовит законопроект, который позволит США отказаться от выполнения норм ВТО
Администрация президента США готовит законопроект, который позволит Соединённым Штатам отказаться от выполнения норм Всемирной Торговой Организации. Документ готовится по просьбе Дональда Трампа, сообщают американские СМИ. По их данным, одобрение этого документа Конгрессом эквивалентно выходу США из ВТО. Однако информированные источники считают, что Конгресс никогда не позволит президенту получить такие полномочия.
Комментарии8
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tvitov66 02 июля 2018 | 10:45
это приведет к финансовым потерям, кризису и ... 2008г "можем повторить"(с)
ematveev 02 июля 2018 | 10:47
"Выходить из ВТО не будем, но и правила соблюдать не будем тоже. А вот требовать от других - обязательно!"
Это так демократичненько...
tvitov66 02 июля 2018 | 10:49
ematveev: ну это же прям как у нас! Неужели пиндосы решили стырить наши передовые технологии?
ematveev 02 июля 2018 | 11:06
tvitov66:
Мы принуждаем другие страны выполнять условия, от выполнения которых Россия официально отказалась?
drgonish 02 июля 2018 | 11:05
Любая нормальная страна защищает свой рынок, насрав на любые правила.
И только Россия подставляет свой рынок для всех подрал, в ущерб собственному рынку, экономике и в конечно счете пенсионерам.
А что делать? Разве хоть одна потреблятская шмара откажется от иностранного автомобиля в пользу собственному автопрому? А так-то Путина виноват в повышении пенсионного возраста, а не идиоты которые гробят собственную экономику бесконечно потребляя импорт. Бабло идиоты сами отдают забугор, а потом, когда денег начинает не хватать в пенсионном фоне, начинают выть, что у них все украли Путин с Сечиным.
А как только правительство заикнулось об импортозамещении, начали вонять, что их лишают выбора, и обижают дядю сема. Честное слово, ни разу не жалко идиотов.
mystar 02 июля 2018 | 11:29
drgonish: Любая нормальная страна защищает свой рынок, насрав на любые правила.
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В принципе все правильно. Вот только Путин почти 15 лет сидел на попе ровно и довольствовался принципом за нефтедоллары все купим на западе. Теперь когда запад сделал ставку на открытую войну экономическую и политическую, Путин задергался и появилось импортозамещение. Все что сейчас делает Путин надо было делать с 2000-го года. Сейчас сидели бы и поплевывали на санкции.
grazschdanin 02 июля 2018 | 11:23
Администрация президента США готовит законопроект, который позволит Соединённым Штатам отказаться от выполнения норм Всемирной Торговой Организации.
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Пора спросить с наших либеральных экономистов - почему они нас подставили, затащив в эту ВТО?
greeg1 02 июля 2018 | 11:25
Трамп ещё раз продемонстрировал свой талант проведения внешней политики. Теперь у нас есть возможность посмотреть новый кавер сказки братьев Гримм, который покажет нам всем гибель козлят не от зубов волка, а от того, как они перехерачат друг друга до смерти, когда мама-коза отлучится из дома по своим делам.