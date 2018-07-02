Россия и Китай работают над созданием альтернативного интернета
По данным «Коммерсанта», Москва заинтересовалась концепцией кибер-суверенитета Фан Биньсина, который был одним из создателей «файер вола». Согласно этой концепции, все государства должны иметь полный контроль над своим сегментом интернета, а также иметь возможность защищаться от внешних атак.
Комментарии45
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 02 июля 2018 | 10:39
Все закономерно, когда гэбэшники захватили в России всю власть, а режим бандитский.
Рабы должны быть под полным контролем и не бунтовать. На правду полный запрет.
evgolius7 02 июля 2018 | 11:04
Узкоглазый чебурнет...оригинально....
zztop1960 02 июля 2018 | 11:26
evgolius7: В Туркмении заблокирован доступ к таким известным сайтам, как «YouTube», «Facebook», «Twitter», «Живой Журнал»[4], kremlin.ru, а так же мессенджеры WhatsApp, Wechat, Viber. Кроме того, многие иностранные компании работающие в Туркмении, потеряли доступ к своим корпоративным сетям. У пользователей, зарегистрировавших свои сайты на зарубежных хостингах, также возникли аналогичные проблемы[7]. Интернет жёстко цензурируется, блокируется всё, что критично относится к туркменской власти, заблокированы многие оппозиционные сайты. Блокируется сайты, которые совершенно аполитичны: например заблокирован сайт компании МТС Туркменистана, сайт женского журнала вумен.ру, сайт о кулинарии "Едим дома" и тп. В начале февраля 2012 года были заблокированы многие анонимайзеры, с помощью которых можно было посетить заблокированные сайты, на сегодняшний день активно блокируются службы VPN. Также заблокирована Opera mini для сотовых телефонов. Также блокируется возможность скачивания Opera mobile и UC Browser.
consts 02 июля 2018 | 10:39
Как бы с ним разделаться, с этим, блин. Интернетом?!
danko1 02 июля 2018 | 10:42
consts: Знаю из достоверных источников, что сейчас идет работа по запрещению интернета в России.
Гласность не желают даже в интернете допустить, понимая опасность её для сохранения своего режима.
anticolonel 02 июля 2018 | 11:04
danko1: Достаточно в качестве канала передачи данных использовать колючую проволоку. И будет суверенный интернет. Слава великому Путину!
andre_klimov 02 июля 2018 | 11:06
danko1:
Часто, приводя "в пример" китайскую интернет-модель, забывают сказать о том, что она состоит в части своей "суверенности" из двух частей. Одна из них "Великий Файервол" - является средством внешней цензуры и пропаганды. А вот вторая - "Золотой Щит" - является инструментом внутренних цензуры, сыска и слежения за активностью граждан Китая. И, поверьте - второе неизбежно вытекает из первого, поскольку без механизма политического сыска и репрессий механизм цензуры работает неэффективно.
tvitov66 02 июля 2018 | 10:42
consts: надо у толстячка Ына перенимать передовой опыт!
domna 02 июля 2018 | 10:55
tvitov66: да, на территории размером с корейскую республику, может, что и получится. Когда Россией станет называться московская область..
danko1 02 июля 2018 | 11:01
domna: Тупая власть, только грабить умеющая.
Даже не понимают, что любые блокировки интернета выведут на улицы повсюду действительно миллионы молодых людей, которые раньше далеки были от политики и митингов. И то будет уже не мирный протест, а погромы.
seryj_wolk 02 июля 2018 | 11:06
danko1: Ну и кто отгораживается заборчиком? Не изгои ли?
ivar1964 02 июля 2018 | 10:39
Китай, возможно, сможет это сделать, а вот Россия .... Будет очередной распил с последующим провалом.
lenin3 02 июля 2018 | 10:41
ivar1964: это показала безуспешная борьба с Телеграмом...)))
ivar1964 02 июля 2018 | 10:44
lenin3: Да. А эти задачи несравнимы по сложности.
danko1 02 июля 2018 | 10:48
ivar1964: Сейчас ведутся работы по блокировке интернета со спутников.
Но подозреваю, что множество миллиардов попилят, а на выходе пшик будет.
ivar1964 02 июля 2018 | 11:00
danko1: Это обычный результат для этой страны.
kottigr1 02 июля 2018 | 10:41
ivar1964: В Китае и по сию пору не смогли создать "свой" интернет.. Тем более и желание у них этим заниматься уже отпало..
natayak 02 июля 2018 | 11:04
ivar1964: Вообще говоря, Китай довольно давно это сделал. Рекомендую: Эван Ознос "Век амбиций." Там много чего интересного. Особенно про технологию интернет-троллей. И наши уже давно перенимают "передовой" опыт.
avp235 02 июля 2018 | 10:40
Как это знакомо...
Уже были свои стандарты радио и телевидения, свое "декретное" время. Потом все пришлось переделывать "как у людей". И вот опять по новой.
tvitov66 02 июля 2018 | 10:40
... а заодно и денег из бюджета освоить. Не зря повысили тарифы
noxepy_7_40_ 02 июля 2018 | 10:43
Иного не дано. Нельзя перепрыгнуть пропасть в два прыжка. Нельзя быть немножко беременной. Так жить нельзя. Россия которую мы потеряли.
tvitov66 02 июля 2018 | 10:47
noxepy_7_40_: бедные ... как же вы без интернету гадить за деньги будете?
mystar 02 июля 2018 | 11:19
tvitov66: как же вы без интернету гадить за деньги будете?
__________________________________________________
Будут гадить в реале. По принципу насрал и убежал.)))))))
prishvin 02 июля 2018 | 10:44
Шерочка с машерочкой...
grossalexis072018 02 июля 2018 | 10:44
Хочется напомнить одну старую хохму про достопочтенного Фаня. Читая лекции, Фань назвал студентам по крайней мере 18 способов обхода своего детища, а студенты накинули ему еще восемь о которых дядюшка Фань и не догадывался.
putin_itogy 02 июля 2018 | 10:44
Тоталитарные бандиты, узурпаторы диктаторы, создают свои закрытые от внешнего мира лагеря. Гулаги со стройными рядами бараков.
Мордоры отгораживаются от внешнего мира, чтобы сохранить свои Лагеря,
где они будут властвовать до конца эпохи,
наследуя свою власть своим детям и внукам, передавая её из рук в руки.
Демократические нормы в Мордорах под строжайшим запретом, с публичной казнью несогласных.
Но Мерседесы, бизнес-джеты для Властителей, и другие "вкусные" технологии Запада, поставлять в Мордоры не воспрещается.
platonnekafrin 02 июля 2018 | 10:46
Про Китай не уверен, а Россия точно победит. Из зрелищ будет "шапито ТВ", из игр останутся "костяшки". Только вот с литературой жидковато - Путин и сам книг не пишет, и адептам не поручает.
polikarpich 02 июля 2018 | 10:51
platonnekafrin: Так нацарапал бы книжечку, что ли. Интересно было бы почитать мемуары под названием "Ворьё моё".
platonnekafrin 02 июля 2018 | 10:59
polikarpich: Он копит иронизмы. Тут читанул на днях у Пескова в блокноте "Товарищ Сталин, Вы - большой учёный...", подумал, что "путин" хорошо вставляется.
satttana_perrrkele 02 июля 2018 | 11:28
polikarpich: напишет, оперу.
"Как мы уху ели"
domna 02 июля 2018 | 11:01
platonnekafrin: Да вы ему идею подкинули. К Новому году надо ждать.....
polikarpich 02 июля 2018 | 10:46
Ну вот пусть Путин с этим Дзинь-Дзинем и пользуются своим "альтернативным интернетом". А уж нормальным людям, будьте любезны, позвольте пользоваться интернетом нормальным, традиционным.
belovnikita 02 июля 2018 | 10:54
polikarpich: в яму скинуть этих делопутов, да деревянные счеты им туда швырнуть - пусть сидят в альтернативном интернете!
kazlevich1949 02 июля 2018 | 10:53
"Что имеем не храним, а потерявши плачем, ведь так устроена Россия и не может быть иначе"...
Таки а зачем создавать то, что в России ещё с советских времён уже прекрасно работает - прекрасная разветвлённая по России оптоволоконная сеть, великолепные станции, таки только осталось с этого дела снять гриф секретности и из руин созданными местными нуворишками восстановись НИИ связи "Солитон" в Уфе...та-а-акие эксклюзивные головы умниц программистов - их головами последние гвозди забивают в чубайсовский "гроб коммунизма"!
"Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами" - как-то так ещё в 20е годы своими словами говорил о суперсимметрии бозонов и фермионов Остап Бендер. Куда этот Путин смотрит???
putin_itogy 02 июля 2018 | 10:54
А не проще ли, ЗАПРЕТИТЬ ПУТИНИЗМ..
Запретить этот больной на голову всепланетарный рудимент,
созданный прошлые века, для тотального контроля власть придержащих, над населением.
Опричнина Ивана Грозного, плавно перешедшая в НКВД/ФСБ, имела в руках карающую машину репрессий, тотального контроля над холопами.
Чтобы в руках их Властителей, всегда был репрессивный аппарат СС, секретных служб, самых главных, надзирателей над всеми остальными сословиями.
Запретить чекизм, люстировать их, вороватых кровавых сексотов, надзирателей.
И ничего не придётся изобретать, для запрещения всего и вся.
natayak 02 июля 2018 | 11:15
putin_itogy: Поздно, батенька.
om7 02 июля 2018 | 10:55
Поработайте ещё над альтернативными колесом и таблицей умножения.
student_ru_ru 02 июля 2018 | 10:59
Ну, допустим на секундочку, что государства и должны иметь контроль над своим сегментом интернета. Но где у нас государство? Вот это сборище дураков-депутатов и прочих одарённых министров, прописанных в виноградниках других государств, и есть государство?
grossalexis072018 02 июля 2018 | 11:03
Есть прекрасная монография Мартина по теории и практики построения распределенных информационных систем. Почитайте на досуге, если осилите конечно. Вкратце основной вывод - распределенная информационная система ни когда не может бть полностью изолированной, кроме как физической изоляции.
Так что портянки флаг вам в ручки и вперед строить охеренную клетку Фарадея на всей путирашкой ;))
klukvik 02 июля 2018 | 11:04
может сразу столицу в Пекин???
zhrv 02 июля 2018 | 11:07
А зачем мне еще один "суверенный" интернет?! Он уже есть - Одноклассники. Двух "Одноклассников" разум не переживет!
estamp 02 июля 2018 | 11:13
Хм! Легким движением руки "Москва заинтересовалась концепцией" (даже без указания источника) превращается в "Россия и Китай работают над"
igor_ewgrafoff 02 июля 2018 | 11:17
Русский , китаец братья на век. И останется в мире два великих государства. Путин и дядя Си.
pedro_juares 02 июля 2018 | 11:19
Россия никак не может определится, с умными она или с красивыми.
В конституции гарантируются самые распрекрасные права, включая свободу слова, получения и расспостранения информации, и свобода доступа к интернету - это их очевидное современное воплощение. в нормальных странах доступ к интернету в конституцию записывают.
но Россия - не такая. у нее свой путь: говорить одно, думать другое, делать третье.
голов у орла слишком много - крутится он че-то во все стороны.
man_from_sobibor 02 июля 2018 | 11:28
москва заинтересовалась концепцией кибер суверенитета Фан Биньсина// если в толпе есть 2 дурака, один другого обязательно найдет, чтобы вместе защищаться от умных... Весь цивилизованный мир пользуется для контроля и обеспечения безопасности своего сегмента интернета давно разработанными надежными средствами.. Но если руки - из ж..пы или просто нечего делать - тогда конечно ..