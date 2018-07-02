Россия и Китай работают над созданием альтернативного интернета

По данным «Коммерсанта», Москва заинтересовалась концепцией кибер-суверенитета Фан Биньсина, который был одним из создателей «файер вола». Согласно этой концепции, все государства должны иметь полный контроль над своим сегментом интернета, а также иметь возможность защищаться от внешних атак.