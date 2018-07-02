Сергей Митрохин отказался от иска к партии Яблоко из-за отмены его выдвижения в качестве кандидата в мэры Москвы

Он не смог набрать необходимого количества голосов муниципальных депутатов для прохождения так называемого муниципального фильтра, сообщил в зале суда адвокат Илья Гатикоев, который представляет интересы Митрохина.

Партия Яблоко не будет участвовать в выборах мэра Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря партии Игоря Яковлева. По его словам, времени для выдвижения кандидата уже не осталось.