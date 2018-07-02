Сергей Митрохин отказался от иска к партии Яблоко из-за отмены его выдвижения в качестве кандидата в мэры Москвы
Он не смог набрать необходимого количества голосов муниципальных депутатов для прохождения так называемого муниципального фильтра, сообщил в зале суда адвокат Илья Гатикоев, который представляет интересы Митрохина.
Партия Яблоко не будет участвовать в выборах мэра Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря партии Игоря Яковлева. По его словам, времени для выдвижения кандидата уже не осталось.
Комментарии13
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krauze 02 июля 2018 | 10:42
Какая глупость этот фильтр. Дураку понятно, что человек со стороны его не пройдет. А это нарушение Конституции. " Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме". Где там о фильтре написано?
kit07_12 02 июля 2018 | 10:49
krauze: Какой же дурак этот толстозадый Сирожа.
Сначала вынес мусор из избы, теперь взял веник и заметает его обратно...
На хрена иск ваще подавал, чтоб потом его забрать? после того, как над вашими позорными яблочными разборками все посмеялись?
porvana_v_klochya 02 июля 2018 | 11:30
Все эти митрохины, яшины, гудковы и прочие "политики" так, мышиная возня у ног Собянина. Который вне всякого сомнения победит на выборах мэра. И победит абсолютно заслужено и по делу. Хотя и эта возня для местной эховской публики - событие вселенского значения. Которое на самом то деле означает лишь очередной поход отечественной либерастни ( прошу не путать понятие либерастни и оппозиции, к которой вся эта публика не имеет никакого отношения ) за своими очередными двумя процентами на очередных ( уже которых по счету) выборах.
parasuk_ 02 июля 2018 | 10:55
krauze: Дураку может и понятно, но человек разумный у суждениям дураков не прислушивается :) Поэтому лузеры и импотенты из яблока, секты любителей навального спят у параши и права голоса не имеют. Все как завещала незабвенная новодворская
pmasel 02 июля 2018 | 10:44
В "выборах" будут участвовать ССС и Красовский от Едра. Смех.
kit07_12 02 июля 2018 | 10:53
pmasel: А что, ССС или Красовский от Едра виноваты, что яблочные недотыкомки не смогли даже праймериз свои нормально провести, разо….сь друг с дружкой? или что Димасик Худков с недомерком Яшкиндом не поделили место "единого кандидата от оппы"? Над собой смейтесь, либеральные кретины - на любых выборах как подорванные начинаете кусать друг дружку: навальнисты с яблочниками, яблочники друг с дружкой, яшкинды с гудковыми... задроты в банке.
parasuk_ 02 июля 2018 | 10:47
Однако свалка в яблочном кагале была потешная :)
krauze 02 июля 2018 | 11:04
parasuk_: Потешная, не потешная. Но то, что избраться невозможно, это факт. И дело не в каких то отдельных личностях. Это узурпация основного закона.
olenenok_zed 02 июля 2018 | 11:04
Олененки из Эха винят партии которые не на что не могут влиять, что они ни на что не влияют :)
это самостоятельные партии виноваты. по версии этих же олененков.
что сотню другую лет отсутствует хоть какая та видимость политической борьбы. а вся власть всегда у обезьян с гранатой.
tks 02 июля 2018 | 11:06
Поздно метаться: глупость уже сделана!
jamba 02 июля 2018 | 11:07
Не печальтесь, друг мой, в стране полно прекрасных дел! Вон, некому возглавить движение за установку народного памятника ноге вратаря Акинфеева, принесшей стране столько радости;)))))))))))))))))
tremens_delirium 02 июля 2018 | 11:08
Куда делся Мельников?
По бог знает каким вопросам засыпАл блогами, а тут бы прояснить нам сгнило или ещё нет не спешит.
Опять же, кто главный Яблочный Червь?
yola 02 июля 2018 | 11:15
У Яблока с этими выборАми бразильский сериал и игра престолов в одном стакане, и пахнет плохо