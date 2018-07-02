Кандидат от левого оппозиционного блока Андрес Мануэль Лопес Обрадор победил на президентских выборах в Мексике
По предварительным данным, он набрал более 53 процентов голосов. Во время предвыборной кампании 64-летний политик обещал побороть власть мафии и победить коррупцию, а также выстроить новые отношения с США. Обрадора уже поздравил Дональд Трамп.
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