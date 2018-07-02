Регистрация смартфонов скоро может стать обязательной

Инициативу поддерживают в правительстве и Совете Федерации.

Обязанность ставить на учет мобильные устройства ляжет на компании-импортеры и физических лиц, которые покупают телефоны за рубежом. Регистрацию можно пройти в салонах связи или на специальном портале, говорится в концепции, разработанной экспертами правительстве и одобренной комиссией Совета Федерации.

Смартфон будет привязан к сим-карте, в случае его пропажи или кражи оператор сможет блокировать аппарат по заявлению владельца. Если гаджет не был привязан через специальный код, его заблокируют после сверки с абонентом последних операций.

Устройства без официальной регистрации попадут в черный список. Работать в российской сотовой сети они больше не будут. Разработчики документа говорят, что похожий закон в Турции позволил сократить число краж почти в два раза и принес в казну дополнительные налоговые поступления.

По замыслу авторов, финансировать создание системы регистрации мобильных будут частные компании.