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10:00, 02 июля 2018

Регистрация смартфонов скоро может стать обязательной

Инициативу поддерживают в правительстве и Совете Федерации.

Обязанность ставить на учет мобильные устройства ляжет на компании-импортеры и физических лиц, которые покупают телефоны за рубежом. Регистрацию можно пройти в салонах связи или на специальном портале, говорится в концепции, разработанной экспертами правительстве и одобренной комиссией Совета Федерации.

Смартфон будет привязан к сим-карте, в случае его пропажи или кражи оператор сможет блокировать аппарат по заявлению владельца. Если гаджет не был привязан через специальный код, его заблокируют после сверки с абонентом последних операций.

Устройства без официальной регистрации попадут в черный список. Работать в российской сотовой сети они больше не будут. Разработчики документа говорят, что похожий закон в Турции позволил сократить число краж почти в два раза и принес в казну дополнительные налоговые поступления.

По замыслу авторов, финансировать создание системы регистрации мобильных будут частные компании.

Комментарии

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noxepy_7_40_ 02 июля 2018 | 10:10

Нормально. Как в Европе же.

ajsenev 02 июля 2018 | 10:13

А каждый рулон проданной туалетной бумаги разве не стоит регистрировать?

tvitov66 02 июля 2018 | 10:16

ajsenev: если кто помнит что было 18 лет назад, так это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ получение разрешения на сотовый телефон ... выходит что лилиПУтин идет взад. "можем повторить"(с)

danko1 02 июля 2018 | 10:30

tvitov66: Была же регистрация ксероксов и даже пишущих машинок когда-то.
Даже для того, чтобы отксерить рабочий материал разрешение гэбэшников из 1-го отдела получать надо было.
Просто желание всех держать под колпаков способствует принятию абсурдных законов.
Закон Яровой со вчерашнего дня официально действует.

tvitov66 02 июля 2018 | 10:34

danko1: тут сразу появится сразу три целая армии бездельников по учету, выдачи и хранению

polikarpich 02 июля 2018 | 11:05

tvitov66: Ну, вот же они те самые обещанные рабочие места.
:-)

danko1 02 июля 2018 | 10:34

danko1: У меня вопрос возник: когда введут выдачу разрешений в конторе особо благонадежным на покупку смартфонов, а для остальных запрет?
А заодно и визы выездные.

pmasel 02 июля 2018 | 10:40

Помнится в ссср копировальные аппараты были на учете в Конторе.

vvpol 02 июля 2018 | 10:49

Вообще-то, были времена, когда регистрировали радиоприёмники. Даже детекторные. И такие промышленно выпускались.

noxepy_7_40_ 02 июля 2018 | 10:16

ajsenev: Поросёночек, ты реально не видишь разницу между смартфоном и туалетной бумагой? Ты украинец?

platonnekafrin 02 июля 2018 | 10:25

noxepy_7_40_: Если ты разницы между Европой и Турцией не знаешь, ты, кто тогда? Я знаю! Ты чисто русский москвич.

post_v 02 июля 2018 | 10:51

ajsenev:
...А каждый рулон проданной туалетной бумаги разве не стоит регистрировать?
========

не поможет
получится как с дефицитом туалетной бумаги в СССР – считали по головам, а задниц больше оказалось

lager23 02 июля 2018 | 10:27

noxepy_7_40_: Правильно, возьмём отовсюду худшее, оставив лучшее врагам!
В стойло шагом марш! К сдаиванию готовься!
........ ватники, а вы рекомендуете смазывать соски или всё насухую???

noxepy_7_40_ 02 июля 2018 | 10:30

lager23: Ахахаа! Рагулёнок, да ты специалист! Не ты ли недавно в центре Киева цыбулю садил, и свинюшек держал?

lager23 02 июля 2018 | 11:12

noxepy_7_40_: дебил, не надо бесноваться...я ни разу не был в УкраинеА, у вас фамилия заканчивается на «о»?


koshkairina 02 июля 2018 | 11:18

Во-от что для портянок олицетворяет Европу: Турция! Ну, тогда понятно, почему для них Европа - это наркомания и гомосексуализм...

avp235 02 июля 2018 | 10:10

Перед войной (ВОВ) регистрировали радиоприемники и велосипеды.

azatjan1 02 июля 2018 | 10:36

avp235: Недавно еще, Нивы, Уазики и мотоциклы Урал ставили на учет в военкомате.

lvl100500 02 июля 2018 | 10:11

По моему смартфон регистрируется уже сейчас. В больших магазинах типа Евросети или Связного смарт без паспорта не продают.

tvitov66 02 июля 2018 | 10:18

lvl100500: а вдруг ты купил на Авито (Юле) или на Алли? Тут нужно что-б наверняка!

nernerr 02 июля 2018 | 10:12

Бедные китайцы! ;)))))
А "Пакету Яровой" эта тема неинтересна, денег нет?

andre_klimov 02 июля 2018 | 10:35

nernerr:
Китайцы, как раз - обогатятся. У большинства китайских аппаратов IMEI перешивается без проблем. Так что имей один древний официально зарегистрированный аппарат - и можешь апгрейдиться китайцами до бесконечности.

nernerr 02 июля 2018 | 10:43

andre_klimov: Если контроль будет в частных руках, как в теме обсуждения, то "перешивальщики" будут в штате у этих частных компаний. ;))))
А если эту тему засунуть в "Пакет Яровой" то у перешивальщиков могут возникнуть проблемы с законом, если конечно каждый гражданин не научится перешивать IMEI своего смартфона самостоятельно сидя на унитазе.

tvitov66 02 июля 2018 | 10:56

nernerr: предлагаете USB разъем запретить или национализировать?

nernerr 02 июля 2018 | 11:02

Да, но только те, которые расположены рядом с унитазом!
Однозначно!©

pyco_mypucmo 02 июля 2018 | 10:15

Пердоган в России - образец. Предмет подражания.
Верной дорогой идёте товарищи!

x_signal 02 июля 2018 | 10:17

Мда, приехали... На очереди регистрация телевизоров и радиоприемников, как в 30-е?

nernerr 02 июля 2018 | 10:23

x_signal: В СССР государство волновалось, что участятся кражи техники?

avp235 02 июля 2018 | 10:29

nernerr:
В период подготовки Второй Мировой войны СССР беспокоила западная контрпропаганда по радио, а велосипеды интересовали как транспортное средство пехоты.

nernerr 02 июля 2018 | 10:32

avp235: Регистрировали для пристального изучения потенциально неблагонадёжных граждан?

nernerr 02 июля 2018 | 10:34

avp235: С какого года в СССР начали готовиться к началу ВМВ, с кем планировали воевать?

avp235 02 июля 2018 | 10:49

nernerr:
Примерно с 36-го. Отцу родители подарили приемник и велосипед к окончанию школы в 38-м - пришлось регистрировать.
Планировали воевать со всей Европой (мировая революция).

nernerr 02 июля 2018 | 10:52

avp235: Аааа, поэтому в 1941 около западной границы СССР не было хорошо подготовленных войск?

avp235 02 июля 2018 | 11:02

nernerr:
Войск было полно, но они разворачивались или были на марше. Эта ситуация была единственной возможностью для Германии начать войну при равных шансах на успех.

nernerr 02 июля 2018 | 11:04

avp235: Дальше не продолжайте, про Вашу ВМВ я всё понял.

avp235 02 июля 2018 | 11:44

nernerr:
Рад был помочь.

kgdp 02 июля 2018 | 10:17

В Европе телефоны не регистрируют. Только симки.

peresvet73 02 июля 2018 | 10:25

Режим хочет довести до совершенства технологии слежки за гражданами.

nernerr 02 июля 2018 | 10:48

peresvet73: Кого это больше пугает 86% граждан или 0.6%, кого из них? ;)))))

vadimp 02 июля 2018 | 11:40

nernerr: Ну как кого.
Вот построили вы идеальную систему тотальной слежки - знаете все и о бо всех. И вы ж ее строили не за ради праздного любопытсва? Собрались кого-то ловить и наказывать? И вам это удалось - вы пымали с десяток "крупных рыб" - уряяя! Но что дальше? Ломать за ненадобностью систему? Или, так сказать, сузить ячейки сети выловить еще и "средних рыб"? А потом и "мелких". А потом ... . И когда ваша система остановиться? Прально! Никогда! Даже пересажав всех она и там найдет себе "дело".

compare 02 июля 2018 | 10:26

задача,сделать жизнь более трудной.запутанной и суетной.выполняется успешно...и примером-то,служит Турция! одно это,говорит за себя...

diadenka 02 июля 2018 | 10:45

compare: Турция идёт впереди нас лет на 20. В переходное к демократии время можно было предсказывать происходящие у нас изменения и нововведения по произведениям Азиза Несина.

iltrovatore 02 июля 2018 | 10:31

Не могу понять почему только смартфоны? Ведь телефон тоже могут украсть. И планшет.И компы могут воровать из квартир. Давайте все тогда регистрировать.И желательно в органах КГБ-ФСБ. Как раньше печатные машинки.

andy66 02 июля 2018 | 10:31

В СССР регистрировали пишущие машинки... Все для удобства слежки за населением )))

motooppic 02 июля 2018 | 10:40

все правильно. давно пора так сделать!

ugiazov 02 июля 2018 | 10:48

motooppic: И каждый должен зарегистрированую верёвку хранить. Намыленую.

vadimp 02 июля 2018 | 10:58

А шнурки когда будут регистрировать?

koshkairina 02 июля 2018 | 11:14

Чё за бред? У меня разрядился телефон, я вставила симку в другой какая может быть "привязка"? Совсем рехнулись уже.

doxerom 02 июля 2018 | 11:32

Очередная чушь под соусом заботы.. Уж как машины зарегистрированы, где можно и нельзя и что, как там с розыском. Да никак, если не блатной и не свой, ваще никак.

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