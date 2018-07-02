Сборная Хорватии будет соперником сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу

В 1/8-й финала хорваты обыграли датчан в серии послематчевых пенальти.

Матч Хорватия – Дания закончился с тем же счетом, что и матч Россия – Испания. Тут тоже были 1-1. Правда, оба гола были забиты в первые четыре минуты. Дальше пошла суровая игра, что называется, до первой серьезной ошибки. Удивительно, но обе команды умудрились в течение следующих двух часов таковой не совершить. Был, правда, момент, когда казалось, что Дания обречена. На 116-й минуте хорваты заработали пенальти. Тут бы и сказке конец, но датский голкипер Каспер Шмейхель удар с точки поймал намертво. Чем сильно порадовал своего отца, знаменитого вратаря Петера Шмейхеля, который смотрел за игрой сына с трибун нижегородской арены. В итоге, дело дошло до серии пенальти, где Шмейхель-младший потащил еще два удара, вот только его визави хорват Даниэль Субашич взял три удара датчан с 11-метровой отметки. Как итог, дальше прошла именно Хорватия, и именно она поборется с Россией за место в полуфинале.

Следующая волна общероссийских митингов пройдет в разных городах страны уже завтра.