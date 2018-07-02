На акциях против пенсионной реформы в разных регионах страны задержали семь человек

Вчера митинги прошли почти в 40 городах России.

Больше всего задержанных было в Кургане – там в полицию попали три участника митинга. Как пишет издание Znak.com, активистов доставили в отделение уже после окончания акции, когда часть протестующих устроила пикет в городском парке. По данным «Медузы» еще двух человек задержали в Саратове, по одному – в Пензе и Москве. Причем в столице митингов не было, там в отделение доставили участницу одиночного пикета. Больше всего людей пришло на акции протеста в Омске – организаторы насчитали там более четырех тысяч участников. Также крупные митинги прошли в Челябинске, Томске и Комсомольске-на-Амуре. В ряде регионов помимо лозунгов против повышения пенсионного возраста раздавались призывы к отставкам губернаторов или правительства, а также требования отменить повышение НДС до 20 процентов.

Следующая волна общероссийских митингов пройдет в разных городах страны уже завтра.