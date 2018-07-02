На акциях против пенсионной реформы в разных регионах страны задержали семь человек
Вчера митинги прошли почти в 40 городах России.
Больше всего задержанных было в Кургане – там в полицию попали три участника митинга. Как пишет издание Znak.com, активистов доставили в отделение уже после окончания акции, когда часть протестующих устроила пикет в городском парке. По данным «Медузы» еще двух человек задержали в Саратове, по одному – в Пензе и Москве. Причем в столице митингов не было, там в отделение доставили участницу одиночного пикета. Больше всего людей пришло на акции протеста в Омске – организаторы насчитали там более четырех тысяч участников. Также крупные митинги прошли в Челябинске, Томске и Комсомольске-на-Амуре. В ряде регионов помимо лозунгов против повышения пенсионного возраста раздавались призывы к отставкам губернаторов или правительства, а также требования отменить повышение НДС до 20 процентов.
Следующая волна общероссийских митингов пройдет в разных городах страны уже завтра.
Комментарии1
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yralez 02 июля 2018 | 10:08
Крыса пока сидит в норе, ждет, чем обернется.
Не успокоятся люди, крыса не вылезет.
Успокоятся, крыса куснет, обязательно куснет и смертельно.......на 5 и 8 лет.