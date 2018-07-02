Полузащитник сборной Испании по футболу Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры в национальной команде после поражения от России в 1\8 Чемпионата мира по футболу. Во вчерашнем матче Иньеста вышел на замену и забил один гол в серии пенальти. Весте со сборной Испании Иньеста дважды становился чемпионом Европы и один раз выиграл Чемпионат мира.