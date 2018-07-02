Полузащитник сборной Испании по футболу Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры в национальной команде
Полузащитник сборной Испании по футболу Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры в национальной команде после поражения от России в 1\8 Чемпионата мира по футболу. Во вчерашнем матче Иньеста вышел на замену и забил один гол в серии пенальти. Весте со сборной Испании Иньеста дважды становился чемпионом Европы и один раз выиграл Чемпионат мира.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
snikkersnepper 02 июля 2018 | 09:42
ДОН Иньеста для некоторых.
Аплодисменты стоя.
lvl100500 02 июля 2018 | 09:54
Хорошо хоть не повесился, а то понимаешь такая зрада для испанской сборной. Бог с ним что продули, но кому продули? Путинским прихвостням, нетолерантным российским медведям...