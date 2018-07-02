Тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич назвал команду России сложным соперником
7 июля команды встретятся в 1\4 финала Чемпионата мира. Матч пройдёт в Сочи.
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7 июля команды встретятся в 1\4 финала Чемпионата мира. Матч пройдёт в Сочи.
Комментарии3
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kindman_a 02 июля 2018 | 09:48
Сложный соперник?!
О да, любят они в свои ворота заколачивать мячики, надо быть предельно бдительным... :-)))
vinibi_ 02 июля 2018 | 09:53
Они правы-сложно бегать когда тебя со всех сторон держат и вяжут всю игру по ногам!!!
polsan 02 июля 2018 | 09:59
Вообще Россия и Хорватия встречались трижды. Два матча завершились в нулевую ничью. поединок завершился победой хорватов со счетом 3:1.
Букмекеры видят фаворитом предстоящего матча сборную Хорватии.
Коэффициент на победу Хорватии - 2,25,
Коэффициент на победу - 3,68
Уж букмекеры в этом доки! ))
Но всё равно пожелаем победы Россиянам, пусть постараются хотя бы раз за всю историю выиграть у Хорватов.