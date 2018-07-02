Трёхкратный чемпион NBA Леброн Джеймс продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс»
Он заключил 4-летний контракт на 154 миллиона долларов. Последние 4 сезона баскетболист выступал за «Кливленд Кавельерс».
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Он заключил 4-летний контракт на 154 миллиона долларов. Последние 4 сезона баскетболист выступал за «Кливленд Кавельерс».
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