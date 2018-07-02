Роскомнадзор с начала года заблокировал 22 тысячи ресурсов с он-лайн играми

Это в 2 раза больше, чем год назад. Блокируются сайты, с помощь которых можно участвовать в лотереях и азартных играх, а также делать ставки в нелегальных букмекерских конторах. Выявляет такие ресурсы Федеральная налоговая служба, сообщает «Коммерсантъ».