Роскомнадзор с начала года заблокировал 22 тысячи ресурсов с он-лайн играми
Это в 2 раза больше, чем год назад. Блокируются сайты, с помощь которых можно участвовать в лотереях и азартных играх, а также делать ставки в нелегальных букмекерских конторах. Выявляет такие ресурсы Федеральная налоговая служба, сообщает «Коммерсантъ».
Комментарии1
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polsan 02 июля 2018 | 10:06
они блокируют, а те появляются снова, что ж это такое?! ))