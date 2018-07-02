Туроператор «Аврора БГ», вслед за «Натали Турс» сократил свою чартерную программу

Компания приостанавливает летние чартерные программ в Болгарию и Черногорию. Это не в последнюю очередь связано с курсом рубля, сказала «Эху Москвы», пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Ирина Тюрина отметила, что продажи на туристическом рынке практически остановились две недели назад, и ситуация до сих пор не улучшилась.