Нефть сегодня резко дешевеет после значительного роста по итогам прошлой недели

Участники рынка обеспокоены заявлениями президента США и реакцией Ирана. Сегодня в Лондоне «Брент» стоит 78 долларов 15 центов за баррель.

Президент США в субботу сообщил, что Саудовская Аравия согласилась увеличить нефтедобычу в пределах 2 миллионов баррелей. Иран призвал страны ОПЕК воздерживаться от односторонних действий и пригрозил разрывом соглашений.