Нефть сегодня резко дешевеет после значительного роста по итогам прошлой недели
Участники рынка обеспокоены заявлениями президента США и реакцией Ирана. Сегодня в Лондоне «Брент» стоит 78 долларов 15 центов за баррель.
Президент США в субботу сообщил, что Саудовская Аравия согласилась увеличить нефтедобычу в пределах 2 миллионов баррелей. Иран призвал страны ОПЕК воздерживаться от односторонних действий и пригрозил разрывом соглашений.
Комментарии16
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kindman_a 02 июля 2018 | 09:38
Портянычи, а у вас там как - так же ставка за коммент?
Без привязки к цене барреля нефти? :-)))))))))))))))))))))))))))
ostapbey 02 июля 2018 | 09:38
Опять бензин подорожает....
Даже..
platonnekafrin 02 июля 2018 | 09:46
К осени обещали выплатить зарплату за весну. Вот думаю, куда доходней вкладывать. Нефть не стабильна, колбаса не улежит - уж очень она вкусная. Может, кованную оградку прикупить да памятник солидный?
m_doc 02 июля 2018 | 09:50
platonnekafrin: В Эхо Москвы вкладывайтесь, садовник. Производство вторичного продукта у них непрерывно растёт. И удобрений халявных будет полно, и биогазу хоть обнюхайся. Эти не подведут, зуб даю... венедиктовский:)
parasuk_ 02 июля 2018 | 09:52
platonnekafrin: Отдайте свои деньги навальному на следующие выборы. Хомячкам теперь придется еще и отдых олега навального за границей оплачивать ;)
lager23 02 июля 2018 | 09:57
parasuk_: а, вас (квасных патриотов) никто не будет спрашивать, Путин сам забирает ваши деньги на свои нужды, и делает он это последние 4 года...., не правда ли? Вам легче от этого, кремлебот?
parasuk_ 02 июля 2018 | 10:00
lager23: У меня вот никто ничего не забирает. А вот вам навальный даже не расскажет куда потратил ваши деньги. Потому что справедливо считает вас лошарами, терпилами и людьми второго сорта.
m_doc 02 июля 2018 | 09:46
В чём Эхо резкость углядело? 1% туда, 1% сюда. См. Блумберг, тупицы.
vasya_von_smetankin 02 июля 2018 | 09:47
Значит, бензин будет дороже.
Духовно-Православная экономика рулит.
parasuk_ 02 июля 2018 | 09:50
Обосравшиеся на футбольных прогнозах хомячки сейчас станут аналитиками нефтяного рынка :)
noxepy_7_40_ 02 июля 2018 | 09:51
Ахахаха! Шах и мат, вата! Скоро нефть по 20 и доллар по двести! Скоро!
lager23 02 июля 2018 | 09:52
Путин вчера совершил ошибку и не пошёл на матч, теперь он будет ещё более решителен в своих поступках и упрётся рогом свято веря, что ему снова начало фартить, как это было с ценами на нефть!
Но, приведёт это только к ошибке за ошибкой, ведь старик давно живёт в другой действительности и умственно неадекватен! Времена нас ждут, похоже, лихие....
akustik57 02 июля 2018 | 09:55
Воевать с летающим Чернобылем или там с верблядями персидскими ни кто и не собирается ! Достаточно наступить на кадык и сами сдохнут ... эти сраные нефтебароны ! И это только начало ... черпать или добывать - это есть две большие разницы ( как говаривала тётя Роза ) !
komiccap_nkvd 02 июля 2018 | 09:56
плохо что дешевеет. не будет денег на подкуп хорватских игроков.
а пока. с Победой вас дорогие россияне.
мы сделали это. в восьмерке сильнейших команд мира.
оле. оле.
ed10075 02 июля 2018 | 10:08
Хреново... Компенсируя потери, Сечин опять цены на бензин поднимет.
maximiv969 02 июля 2018 | 10:08
Ребята, сколько бы не стоила нефть, население всё равно ничего не получит с этого. Представляете, тысяча баксов за бочку и сколько всего смогут построить и запустить в космос наши военные и чиновники. Дух захватывает от нашего величия!