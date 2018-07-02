Россия сыграет с Хорватией в четверть финале Чемпионата мира по футболу

Хорваты обыграли датчан, а сборная России – Испанию. Оба матча завершились вничью в основное и дополнительное время. Победитель определился в серии пенальти.

Главный герой матча вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев называет испанцев очень серьёзными и опасными противниками.

Матч 1\4 Россия – Хорватия пройдёт 7 июля в Сочи.