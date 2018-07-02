Россия сыграет с Хорватией в четверть финале Чемпионата мира по футболу
Хорваты обыграли датчан, а сборная России – Испанию. Оба матча завершились вничью в основное и дополнительное время. Победитель определился в серии пенальти.
Главный герой матча вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев называет испанцев очень серьёзными и опасными противниками.
Матч 1\4 Россия – Хорватия пройдёт 7 июля в Сочи.
Комментарии9
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lvl100500 02 июля 2018 | 09:09
Не бог весть какая команда. Победим скорее всего.
polsan 02 июля 2018 | 09:15
Успехов сборной России, хотя и верится с трудом, что победят. Но это спорт и это футбол и победа в этом матче тоже возможна! )
vilingrad 02 июля 2018 | 09:21
Хорватов можно купить. Интересно, сколько бабок из Пенсионного фонда стоили испанцы? Или все-таки химия? Ну не могут кривоногие солдаты Урфина Джюса Черчесыча побеждать мастеров спорта честно. Не верится!
lvl100500 02 июля 2018 | 09:32
vilingrad: Твоя забота о пенсионном фонде просто умиляет))) А наши "кривоногие" оказывается могут, если захотят. А хорватов мы конечно купим и непременно из средств пенсионного фонда. О-ле, о-ле о-ле о-ле...
polsan 02 июля 2018 | 09:38
vilingrad: Играет сборная РФ как она может. Лучше играть они вряд ли смогут! Но мне что-то мало вериться, что всех подряд покупают и делает это лишь одна страна, а остальные как бы молчат и пока об этом те, кто знает и не согласен молчат! )) Пока это не очень похоже на правду. Посмотрим, скоро мы всё узнаем. А если Вы правы, то это произойдёт очень быстро. Уж слишком много тех, кто сами хотят победить в ЧМ - это же спорт и это футбол! )
romantik56 02 июля 2018 | 09:30
Сетка составлена так,чтобы дошли до финала. Вообще,уровень футбола низкий,не сравнить с 70-ми годами...
lvl100500 02 июля 2018 | 09:39
romantik56: Сетка составлена так,чтобы дошли до финала//
Ясен пень)) Всё и вся куплено и подкуплено)) Кто бы сомневался, что сетка прям составлена под Россию.
Угомонись еблан и болей за сборную. ну или не болей. Но фуету нести всёж таки завязывай))
alexeycapitan 02 июля 2018 | 09:37
А где траурная лента на Эхе? Или там, мы все Испания? Ведь такое горе у русофобов!
nehoroshiy 02 июля 2018 | 09:40
"Игорь Акинфеев называет испанцев серьёзными и опасным противниками". Только бесстрашные гладиаторы могут с испанцами играть в футбол.