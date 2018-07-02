Конгресс США может рассмотреть законопроект, позволяющий Белому дому игнорировать нормы ВТО
Конгресс США может рассмотреть законопроект, позволяющий Белому дому игнорировать нормы Всемирной торговой организации. Дональд Трамп отрицает, что этот документ фактически означает выход страны из ВТО.
Дональд Трамп сможет поднимать таможенные пошлины без получения согласия законодателей и игнорируя международные правила и нормы. Об этом сообщает портал «Аксиос», в распоряжении которого оказался текст соответствующего законопроекта. Ожидается, что документ будет внесен на рассмотрение в ближайшее время.
Как пояснили в Белом доме, президент разочарован «несправедливым дисбалансом пошлин, который ставит США в невыгодное положение». Вместе с тем, Конгресс уже обеспокоен недавним решением Вашингтона повысить пошлины на сталь и алюминий. Отменить эту инициативу и вовсе ограничить полномочия Трампа в сфере торговли уже предложили ряд республиканцев. В свою очередь американский лидер опроверг информацию о том, что страна собирается выйти из ВТО, он отметил, что просто хочет, чтобы торговая организация начала «относиться к США справедливо».
Членами ВТО являются более 160 государств. Россия присоединилась к организации в 2012 году.
Комментарии4
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nehoroshiy 02 июля 2018 | 09:17
В истории президентов США Трамп останется как "Трамп Справедливый".
zor 02 июля 2018 | 09:43
nehoroshiy: В США после Трампа популизм будет расматриваться как уголовное деяние и караться по всей строгости закона
timwlad78 02 июля 2018 | 09:40
Конгресс США может рассмотреть законопроект, позволяющий Белому дому игнорировать нормы Всемирной торговой организации. Дональд Трамп отрицает, что этот документ фактически означает выход страны из ВТО.
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Ну вот, как и предполагалось, большой партизан сидящий в Белом Доме в США начнёт партизанскую войну против сидящих в руководстве других стран, коли англосаксам в этот раз не удалось протащить национал-социалистов жидобандеровцев большевиков во власть в странах Европы.
Так ,что в Мексике будет как на Украине.
us101 02 июля 2018 | 09:54
"...Конгресс США может рассмотреть ..." - А может и не рассмотреть... зато какой эффект на внутрироссийского пациента!