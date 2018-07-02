Акции протеста против повышения пенсионного возраста прошли в нескольких десятках российских городов
Митинговали сторонники Навального, ЛДПР, КПРФ и другие партии. «Медиа-зона» сообщает о нескольких задержанных в разных городах, в том числе, на Пушкинской площади в центре Москвы задержана участница одиночного пикета Валерия Скоробогатова.
География митингов оглушительная. В определённой степени это может повлиять на правительство. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Валерий Соловей. По мнению политолога, рост недовольства граждан заметили в Кремле.
Напомним, пенсионный возраст для мужчин предлагается повысить до 65 лет, а для женщин – до 63.
Комментарии14
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mikhail_spb_ 02 июля 2018 | 09:05
Слабенький протест против "пенсионной реформы" утонет в океане пьяного футбольного победобесия.
parasuk_ 02 июля 2018 | 09:26
mikhail_spb_: Таки да. Тушка немцова протухла и воняет, нужен новый жертвенный кабанчик. А тут как раз олежка навальный освободился :)
luger_max_otto 02 июля 2018 | 09:29
Это вряд ли (с). Тут еще и Путин облажался: на игре с Испанией Организатора Всех Побед не было, а был Вовсемвиноватый Медведев :)
platonnekafrin 02 июля 2018 | 09:11
Странные, чудесные явления стали замечать стоматологи обычных российских поликлиник после активного телевизионного убеждения в пользе позднего выхода на пенсию и проживания до этого момента впроголодь. У рожденных после 67 года стали резаться вторые молочные зубы.
parasuk_ 02 июля 2018 | 09:11
Пока шестерки навального митинговали, рискуя получить очередные 15 суток, сам зеленорожий прохиндей отдыхал в европке :)
m_doc 02 июля 2018 | 09:11
А чё ваш любимец Навальный за бугор свалил? Оттедова протестовать сподручней? Ну-ну. Мы так и поняли:)
alend 02 июля 2018 | 09:16
расеяне готовы напрочь отказаться от пенсий лишь бы сборная расеи по футболу побеждала своим автобусом ..)))
m_doc 02 июля 2018 | 09:19
alend: Рабочий дворник, тебя это не касается. Метлу наперевес - и пырять, пырять, пырять!
edyatel 02 июля 2018 | 09:26
Нашли о чем протестовать....Если всем повышают, то перед кем протестовать.
Лучше бы протестовали о несоизмеримости доходов, а соответственно и пенсий у разных социальных групп.
Где ваша классовая ненависть?
Буржуи не считают вас за людей. Вы просто рабочий скот.
m_doc 02 июля 2018 | 09:29
edyatel: Большевизма захотелось? На кошках, милейший, на кошках.
vasya_von_smetankin 02 июля 2018 | 09:28
Ща выйдет Влад. Влад, весь такой в белом, и скажет: "Вы что, с ума сошли? Мужчинам - только до 64 с половиной, а нашим героическим женщинам - не больше, чем до 62 и 8 месяцев!"
И все сразу обрадуются, и всё сразу наладится.
davi__koloradov 02 июля 2018 | 09:30
Пенсии расеянцам вообще отменят. Какие пенсии, когда победобесие?
m_doc 02 июля 2018 | 09:35
davi__koloradov: Тебе-то что в твоей Шумеринке? У вас ведь там не успел родиться - и сразу на аграмадную пенсию!:)
neitral_n 02 июля 2018 | 09:40
Вот Навальный чем думает? Тут эйфория от победы над испанцами, а он со своими пензиями! Надоть выждать маненько, Алексей! Дай людЯм в себя придти и в холодильник заглянуть пасля расходов на пивасик! ))))