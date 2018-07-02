Акции протеста против повышения пенсионного возраста прошли в нескольких десятках российских городов

Митинговали сторонники Навального, ЛДПР, КПРФ и другие партии. «Медиа-зона» сообщает о нескольких задержанных в разных городах, в том числе, на Пушкинской площади в центре Москвы задержана участница одиночного пикета Валерия Скоробогатова.

География митингов оглушительная. В определённой степени это может повлиять на правительство. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Валерий Соловей. По мнению политолога, рост недовольства граждан заметили в Кремле.

Напомним, пенсионный возраст для мужчин предлагается повысить до 65 лет, а для женщин – до 63.