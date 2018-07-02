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08:46, 02 июля 2018

Сборные России и Хорватии сыграют в 1\4 финала Чемпионата мира по футболу

Матч пройдёт 7 июля в Сочи. Российская команда вышла в четвертьфинал впервые с советских времён.

Комментарии

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serge_moro 02 июля 2018 | 08:50

Путинская власть просчитано , продуманно и хитро использует чемпионат мира по футболу в своих личных нехороших целях.
Мундиаль в России испльзован диктаторской властью на полную катушку ,выжимая с чемпионата все соки ,которые возможно.
Стране был вставлен укол с самым мощным наркотиком под названием ФУТБОЛ. Эта волшебная игра творит чудеса со всеми и особенно с российской сборной. Команда Черчесова ,как была на протяжении многих десятилетий слабая ,так ей и осталaсь. Чудеса действуют на команду,которая впервые в истории принимает мундиаль в России..
Имея такого проходица и жулика в Кремле ,что даже Остап Бендер блекнет на его фоне , команда выигрывает впервые у испанцев ,показывая безликую, серую игру ,и только вратарь был лучшим в этом матче. Пенальти от неумышленной игры рукой ,судья делает чудо ,которое доводит матч до пенальти .Фантастика ,да и только. А раз присутствует фантастика и чудо в сборной России ,то им подстать уже разгромить хорватов и выйти впервые за 60 лет в полуфинал .А там гляди и рукой подать до финала. Сколько денег было распилено путинскими ворами за этот месяц всеобщего удовольствия и всенародной радости ,нам остается только догадываться. Что будет со страной после чемпионата ,никто не знает. Ведь,это не столь важно на фоне всеобщей эйфории ,которая будет длиться еще очень долго ,после финала в Лужниках 15 июля. А 16 июля снова вставят укольчик радости от встречи проходимца с Трампом. Страна постоянных инъекций.....

sg90 02 июля 2018 | 09:03

serge_moro:
Сэр гей, вы не оригинальны. Такую же куйню писали здесь во время ОИ. Идите и вздернитесь от безысходности..

kamen_12 02 июля 2018 | 08:52

Чё там про пенсии и бутафорскую коррупцию?

komiccap_nkvd 02 июля 2018 | 09:07

kamen_12: про пенсии. Докладываю. Последние пенсии уйдут на подкуп Хорватских игроков

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