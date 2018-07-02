Операторы связи теперь обязаны 6 месяцев хранить разговоры и переписку пользователей в соответствии с «законом Яровой»

Операторы связи и онлайн сервисы теперь обязаны в течение 6 месяцев хранить разговоры и переписку пользователей в соответствии с «законом Яровой». Кроме того, операторы должны в течение 15 дней отвечать на запросы правоохранительных ведомств о подтверждении пользовательских данных.