Операторы связи теперь обязаны 6 месяцев хранить разговоры и переписку пользователей в соответствии с «законом Яровой»
Операторы связи и онлайн сервисы теперь обязаны в течение 6 месяцев хранить разговоры и переписку пользователей в соответствии с «законом Яровой». Кроме того, операторы должны в течение 15 дней отвечать на запросы правоохранительных ведомств о подтверждении пользовательских данных.
Комментарии4
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platonnekafrin 02 июля 2018 | 08:53
"Тюфу на неё"
Статья 23 Конституции РФ
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
andy66 02 июля 2018 | 09:02
теперь врагу можно легко обрушить всех телефонных провайдеров в России - нужно просто запускать большие вирусные ролики
echo2011 02 июля 2018 | 09:13
И что будет,если операторы связи нарушат эту пресловутую "обязанность"?
rampa 02 июля 2018 | 09:24
то-то Мегафон закрыл единственный выгодный для меня тариф. Спасибо партии за это