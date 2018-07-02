На президентских выборах в Мексике лидирует кандидат левой коалиции Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Клаудия Шейнбаум, представляющая коалицию левых сил, избрана мэром Мехико, свидетельствуют данные экзит-полов. Она, по результатам опросов голосовавших, набирает от 47,5% до 55,5% голосов избирателей.
Комментарии3
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ukov 02 июля 2018 | 08:53
Ещё один Китай под носом у США нам бы не помешал.
timwlad78 02 июля 2018 | 09:36
Китай это Сталинизм -государственный капитализм.
Мдааа.Проблемы миграции для США тоже нарастают как снежный ком.
Люди не обезьяны. И это не изменить даже политическими и научными статьями выдаваемые англосаксами о том, что все кто окружает англосаксов это животный мир с недостающими хромосомами которых надо дрессировать под руководством англосаксонских дрессировщиков.
И это к стати стало официальной установкой по отношению руководства так называемых западных стран к другим странам и обозначили это якобы конфликтом цивилизаций ,где правители западных стран приписав себе излишки хромосом и отобрав у других некоторое количество хромосом политическими указами и якобы подтверждённое это научными изысканиями.
Ну как как писано во всех учебниках, и в США тоже по поводу бунта против колонизаторов и рабовладельцев, политические указы и научные изыскания подчиняются законам где дурак умному не ровня.
Так что в Мексике скорее будет как на Украине именно потому, что люди не поддаются дресировки.
Своё превосходство над другими можно закрепить только через экономическое развитие и развитого социального содержания.
Чего США и Евросоюз не делает загребая всё только под себя обобрав при этом и свою армию и ставшиеся без всякой опоры в противостоянии с теми кого обобрали прикрывшись бумажками о якобы неспособности мыслить в других странах.
Однако все мыслят и потому все пришли на содержание к том кто их обобрал силой.
Так что будет партизанская война большого партизана сидящего в Белом Доме с малыми партизанами в других странах.
antiboh 02 июля 2018 | 09:39
ukov: Мешать,гадить- это могём ,а сделать что-то стоящее? А?