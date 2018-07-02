На президентских выборах в Мексике лидирует кандидат левой коалиции Андрес Мануэль Лопес Обрадор

По предварительным данным, он набрал около 53 процентов голосов. Его соперники уже признали поражение на выборах.

Клаудия Шейнбаум, представляющая коалицию левых сил, избрана мэром Мехико, свидетельствуют данные экзит-полов. Она, по результатам опросов голосовавших, набирает от 47,5% до 55,5% голосов избирателей.