Министр внутренних дел Германии хочет уйти в отставку на фоне разногласий с канцлером Меркель по миграционной политике

Министр внутренних дел Германии и председатель Христианско-Социального Союза Хорст Зеехофер хочет уйти в отставку с обоих постов на фоне разногласий с канцлером Меркель по миграционной политике. Канцлер нацелена на поиск общеевропейского решения проблемы, Зеехофер выступает за более жёсткую иммиграционную политику.