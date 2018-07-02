Министр внутренних дел Германии хочет уйти в отставку на фоне разногласий с канцлером Меркель по миграционной политике
Министр внутренних дел Германии и председатель Христианско-Социального Союза Хорст Зеехофер хочет уйти в отставку с обоих постов на фоне разногласий с канцлером Меркель по миграционной политике. Канцлер нацелена на поиск общеевропейского решения проблемы, Зеехофер выступает за более жёсткую иммиграционную политику.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт