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08:32, 02 июля 2018

Министр внутренних дел Германии хочет уйти в отставку на фоне разногласий с канцлером Меркель по миграционной политике

Министр внутренних дел Германии и председатель Христианско-Социального Союза Хорст Зеехофер хочет уйти в отставку с обоих постов на фоне разногласий с канцлером Меркель по миграционной политике. Канцлер нацелена на поиск общеевропейского решения проблемы, Зеехофер выступает за более жёсткую иммиграционную политику.

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