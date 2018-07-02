Частные компании смогут экспортировать иранскую нефть
Это позволит обойти американские санкции, заявил вице-президент Ирана Эсхак Джахангири. Сейчас на бирже торгуется около 60 тысяч баррелей иранских нефтепродуктов, предназначенных для экспорта.
Ранее Госдепартамент США призвал нефтяные компании свернуть операции с иранской нефтью до 4 ноября. В противном случае они могут попасть под вторичные санкции.
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