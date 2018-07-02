Президиум президентского Совета по межнациональным отношениям 13 июля обсудит законопроект о родных языках
Как пишет «Коммерсантъ», Совет рассчитывает поставить точку в споре республик с федеральным центром по языковому вопросу.
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Как пишет «Коммерсантъ», Совет рассчитывает поставить точку в споре республик с федеральным центром по языковому вопросу.
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