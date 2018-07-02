Суд рассмотрит сегодня иск Митрохина к Федеральному бюро «Яблока» в связи с отменой его выдвижения кандидатом в мэры

Замоскворецкий суд рассмотрит сегодня иск Сергея Митрохина к Федеральному бюро партии Яблоко в связи с отменой его выдвижения кандидатом в мэры. Митрохин утверждает, что решение было принято с грубейшими нарушениями партийного устава.

Председатель Яблока Эмилия Слабунова не считает внутрипартийным расколом попытку Митрохина добиться выдвижения через суд.