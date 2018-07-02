Лидер северной Кореи Ким Чен Ын отправился с полевой инспекцией на «Ладе-Приоре» зелёного цвета

Он посетил войсковую часть, а также осмотрел тростниковую ферму и другие объекты. Южнокорейское агентство РЕНХАП опубликовало фотографии, на которых руководитель КНДР сидит на заднем сидении. В комментарии к снимку отмечается, что Ким Чен Ын путешествует на стром легковом автомобиле. Как эта машина оказалась в Северной Корее, не уточняется.