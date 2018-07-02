Лидер северной Кореи Ким Чен Ын отправился с полевой инспекцией на «Ладе-Приоре» зелёного цвета
Он посетил войсковую часть, а также осмотрел тростниковую ферму и другие объекты. Южнокорейское агентство РЕНХАП опубликовало фотографии, на которых руководитель КНДР сидит на заднем сидении. В комментарии к снимку отмечается, что Ким Чен Ын путешествует на стром легковом автомобиле. Как эта машина оказалась в Северной Корее, не уточняется.
Комментарии3
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servelat 02 июля 2018 | 08:24
Стром-машина серьезная техника
vilingrad 02 июля 2018 | 08:25
Не доедет
andre_klimov 02 июля 2018 | 08:37
vilingrad:
Доедет, наверное. Во-первых - мы же не знаем, сколько их в схронах стоит наготове к подмене? Во-вторых - не на серийной же машине? Оно просто по любому протоколу безопасности не положено. Путин на жёлтом крокодиле тоже ездил далеко не серийного выпуса (правда, прекрасно понимая на чём едет - за ним ещё небольшой автопарк возили).