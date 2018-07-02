На президентских выборах в Мексике лидирует кандидат левой коалиции Андрес Мануэль Лопес Обрадор
По предварительным данным, он набрал около 53 процентов голосов. Его соперники уже признали поражение на выборах.
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По предварительным данным, он набрал около 53 процентов голосов. Его соперники уже признали поражение на выборах.
Комментарии1
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aom 02 июля 2018 | 08:23
Мексика собралась пойти по пути Боливии и Венесуэлы?
Ужас!!!